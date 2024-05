Între Elena Gheorghe și Ana Pârvulescu este o diferență de vârstă de doar un an. Surorile Gheorghe sunt născute în aceeași lună, la un an și câteva zile diferență. Elena este născută pe 30 iulie 1985, iar Ana pe 17 iulie 1986. Fratele lor, Costin Gheorghe, s-a născut pe 8 ianuarie 1989.

„Întotdeauna am rămas copii, întotdeauna am rămas eu cea mare, cea responsabilă, cea care trebuie să am grijă de cei mici. Asta nu cred că se va schimba niciodată, decât poate în altă viață, cine știe, poate o să fim altfel, poate o să fiu eu cea mică, chiar mi-ar plăcea. (râde) Cred că, pe parcursul vieții, ne-am dat seama, de fapt, de importanța noastră și de importanța relației pe care o avem”, a povestit Elena Gheorghe, la Fresh by Unica.

„Atunci când Dumnezeu îți dă o familie cu frați, cu surori, și te mai și împaci bine cu ei, pentru că așa ar fi logic și normal, chiar te simți binecuvântat.

Simți că mai ai o inimă în plus, simți că mai ai o putere în plus, simți că ai o parașută de salvare întotdeauna când ai un frate lângă tine. El este lângă tine. O vorbă spusă la momentul potrivit de el sau o îmbrățișare face cât o mie de ore de terapie”, a completat cântăreața, pentru Unica.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Elena Gheorghe a vorbit și despre sentimentul de acasă și despre ceea ce o multumește cel mai tare.

„Au fost și momente în care nu m-am simțit acasă, acasă la mine. Cel mai bine m-am simțit atunci când o persoană dragă, mama, tata, soțul meu, copiii mei, m-a luat în brațe. Acela este sentimentul de acasă”, a dezvăluit Elena. Anul acesta, pe 23 mai, Elena sărbătorește 20 de ani de carieră cu un concert aniversar la Sala Palatului.

