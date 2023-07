Stiri Mondene Fiica lui Carmen Negoiță a absolvit facultatea în Londra și a renunțat la job: „Câștiga bine”. Ce planuri are acum Ingrid De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Joi, 20 iulie 2023, 17:09

Distribuie

Fiica lui Carmen Negoiță are 22 de ani și de curând a absolvit în Londra o facultate de comunicare și relații publice. Ingrid nu are de gând să să întoarcă în România, mama ei a anunțat că are planuri mari în ceea ce privește cariera da.