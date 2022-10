Acum, prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” a postat o serie de fotografii cu fiul său, dar și un mesaj emoționant. „Un zâmbet de la Pepe.”, a scris Pepe pe rețelele de socializare.

Cum s-a schimbat viața lui Pepe de când a devenit tată

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit cu zâmbetul pe buze despre viața lui personală. Recunoaște că nu îi e ușor de când a devenit tată de băiat, nu prea mai are timp liber, dar e cu adevărat împlinit.

„E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r. – să fii tată de băiat sau de fată). (…) Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios.

Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online.”, a declarat Pepe la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

