Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Florin Ristei a povestit și despre afacerea sa. Înainte de pandemie, el a început să contureze proiectul unui restaurant situat în Centrul Vechi al Capitalei. Localul a fost gata pentru deschidere chiar în momentul în care a început pandemia. În martie 2021, Florin Ristei a dechis restaurantul, însă l-a început nu a mers foarte bine. După ce s-au ridicat restricțiile, prezentatorul de la Antena 1 a mărturisit că vânzările au crescut foarte mult, iar afacerea lui merge foarte bine.

„Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut de mult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021. Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am zis măcar un pic… dacă nu se permitea și noaptea. Am zis să înțeleagă lumea că acolo se și mănâncă. La început am făcut o poveste, un concept… n-am mers, evident. «Cartofi prăjiți aveți? Aaa, bine! Plec!». Am încercat ceva mai sofisticat, altfel. Nu a mers o perioadă, am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii. De când s-a dat drumul la pandemie… este măcel! Am băgat acum că la 3 să plece toată lumea. La 3 se aprinde lumina, se oprește muzica. Poți să mai stai să îți termini băutura cu muzică mai încet. Să stai după ultimul bețiv până la 6 dimineața… să tragă de o apă, numai, gata! Mie mi-a plăcut că în pandemie se opreau la 2 evenimentele. Eu zic că de la 22 la 3 este de ajuns”, a povestit Florin Ristei.

Ultimii ani au fost foarte buni pentru artist. A fost jurat la „X Factor”, acolo unde a și cunoscut-o pe Naomi Hedman, actuala lui iubită, apoi a primit propunerea de a face parte din echipa emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. Acum, Florin Ristei face echipa cu Ilona Brezoianu la „Te cunosc de undeva!”. În ultima perioadă, vedeta de la Antena 1 a avut parte de multe proiecte importante în televiziune și în muzică.

