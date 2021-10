De șase săptămâni, toată țara încearcă să afle ce vedete își ascund identitatea în cel mai secretos show de televiziune: „Masked Singer România”. În această seară, de la ora 21:30, toate cele 10 celebrități rămase în competiție vor lupta față-n față, fără să mai beneficieze de avantajele echipelor din care provin. Măștile se vor reuni într-o singură grupă și vor lupta în cea mai încrâncenată etapă a show-ului. Două dintre ele vor pleca acasă.

Albina, Fluturele, Lady Panda, Monstrulică, Muma Pădurii, Oul Dragon, Papagalul, Pinguinul, Pisica și Șaorma vor urca pe scena „Masked Singer România” într-o nouă încercare de a-i face pe detectivi să descopere cine se ascunde sub mască.

Înainte de a performa în fața detectivilor, Fluturele va face câteva mărturisiri ce vor fi extraindicii: „M-am distrat tare acum o săptămână când am auzit că aș putea fi o cântăreață profesionistă. E un compliment frumos, dar eu nu mă las dusă de valul succesului mult prea devreme. Succesul e iluzia cu care m-am hrănit foarte mult timp, am investit în lucruri pe care le consideram importante la vremea respectivă și am neglijat capitole mult mai importante. Aveam senzația că de pe podium nimic nu te poate da jos, fără să realizez că o rafală de vânt mă poate detrona. Este un preț pe care l-am plătit pe propria mea piele, iar eu sunt exemplul viu că cine zboară prea aproape de soare poate fi rănit și-și poate frânge aripile”, va spune Fluturele înainte de a urca pe scenă.

Mihaela Rădulescu, despre Muma Pădurii: „E un bărbat!”

Nici Muma Pădurii nu o să se lase deconspirată prea ușor și va oferi în această seară o serie de indicii care-i vor băga și mai tare în ceață pe detectivi. După momentul ei, Mihaela Rădulescu va declara: „Acolo e un bărbat! Mumo, ai ceva din Florin Călinescu”. Ce personalități publice își vor da masca jos și vor ieși în această seară din show-ul „Masked Singer România”, vedem de la ora 21:30, la PRO TV.

