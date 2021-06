Fulgy le-a cerut scuze Antoniei și lui Alex Velea. „În viață mai ai scăpări. Am vorbit prost”

Fulgy i-a cerut iertare lui Alex Velea și pentru vorbele spuse la adresa familiei lui. A profitat de ocazie și pentru a-și cere scuze fanilor, dar și părinților săi.

„Alex Velea, îmi cer scuze față de tine, față de familia ta, față de familia Antoniei, față de ea și de copiii lui frumoși care nu au nicio vină, dar așa s-a întâmplat, în viață mai ai scăpări, suișuri și coborâșuri.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor fanilor mei, fanilor părinților mei pentru că ne iubește o țară întreagă”, a spus Fulgy.

„Am avut afirmații către Alex Velea și mi le susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise.

Restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că el a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost.

Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă.

Am deci să las trecutul în spate și să merg mai departe…’, a spus Fulgy în urmă cu aproape o lună, la Antena Stars.

Fulgy neagă că a fost internat la reabilitare

Fulgy neagă că a fost internat într-o clinică de reabilitare după ce a fost prins drogat la volan. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani susține că a dispărut pentru o perioadă pentru că așa a vrut el. A stat în casă, a meditat.

