Fulgy neagă că a fost internat în clinica de reabilitare. „Am dispărut pentru că așa am vrut”

Aproximativ trei săptămâni au trecut de când tânărul nu a mai fost activ pe rețelele de socializare, de când acesta nu a mai apărut în emisiuni televizate. Ieri, 28 iunie, s-a scris că Fulgy a fost externat din clinica de reabilitare. Seara, acesta a acordat un interviu pentru Antena Stars în care neagă că ar fi petrecut timp într-un centru.

Dezvăluie că se simte bine, că este o persoană pozitivă, chiar dacă uneori a mai căzut și în depresii.

„Se spune că ori de câte ori cobori, important e cum te ridici. Am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut.

În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă asta, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show, conform spynews.ro.

Tot în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, tânărul le-a mulțumit părinților lui, Vioricăi și Ioniță de la Clejani.

„În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă, mulțumesc lui Dumnezeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui cu orice problemă pe care o am, eu pot să vorbesc cu ei.

Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu substanțele interzise să pună capăt, să folosească un psiholog, psihoterapeut și să se intereseze, pentru că ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni ori mori. E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispar și cam atât am putut să răspund. M-am retras pentru că am vrut să iau o pauză de la social media”, a mai spus fiul Clejanilor.

Fulgy a fost prins drogat la volan

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Dan Capatos a dezvăluit în emisiunea lui, pe baza unui comunicat oficial, că Ioniță de la Clejani și-a reclamat fiul, pe Fulgy, la Poliție. La scurt timp, artistul a fost invitat în emisiune și a negat acest lucru.

Fulgy a fost prins drogat la volan în urmă cu o lună, iar apoi a ajuns la INML pentru recoltarea de probe biologice. S-a stabilit că a consumat canabis.

