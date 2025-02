Dincolo de cariera impresionantă ca fotbalist și ca antrenor, Gheorghe Hagi se laudă cu o familie frumoasă. În conferința recentă de presă el a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția Marilena, împreună cu care are doi copii, pe Kira și pe Ianis.

Și-a lăudat soția, dar i-a și mulțumit pentru tot, spunând că ea e „șefa” în familie. „Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, știu că mă suportă. Nu vrea să vorbească prea mult! Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, eu sunt la muncă. Ce vrei să zic? Eu, la muncă și ea, acasă! Și ea împarte tot, ea e șefa! Ce să… că așa e! Șefa!

Ea are totul pe mână! I-am dat totul pentru că… chiar am o nevasta căreia îi mulțumesc că mă suportă și sunt datorită ei amândoi copiii unde sunt, arată bine, ea și i-a dorit așa, eu doar am susținut, poate câteodată mai dur, mai exigent așa, ca bărbat”, a zis el, conform Gazeta Sporturilor.

Cum a început povestea de iubire dintre Gheorghe Hagi și Marilena

Cei doi sunt căsătoriți din 1995 și au împreună doi copii: Kira (28 de ani) și Ianis (26). „Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine.

Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a spus Marilena, potrivit newsweek.ro.

În 2023, după ce Farul a câștigat titlul, Gheorghe Hagi a sărbătorit alături de soția lui și a vorbit despre rolul acesteia în activitatea fotbalistică. „Ea are noțiuni de fotbal, dar nu, nu se bagă. Asta ar fi culmea!”, a spus Hagi, după care a adăugat râzând: „În schimb, sora mea cea mai mică se bagă în discuții de genul ăsta, are păreri de-ale ei. O las să vorbească, ce să fac?”, a spus Hagi, apoi i-a mulțumit: „Îi mulțumesc pentru faptul că m-a lăsat și m-a susținut să investesc toți banii pe care îi aveam în ceea ce am construit aici”.

