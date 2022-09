Sezonul 10 al celebrei întreceri gastronomice are astfel o formulă unică de prezentare: este prima dată când show-ul are două prezentatoare, Irina Fodor preluând acest rol la debutul noului sezon, atunci când Gina Pistol a fost diagnosticată cu COVID-19.

„După ce m-am însănătoșit, am revenit pe platouri”, a povestit Gina, bucuroasă de revederea cu cei trei Chefi. Astfel, în ediția Chefi la cuțite care urmează luni la Antena 1, telespectatorii vor putea vedea întâlnirea ei cu jurații în sezonul aniversar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

”Chefi la cuțite înseamnă pentru mine o echipă minunată – și nu vorbim acum doar de cei trei Chefi, dar și de echipa care se află în spatele acestui proiect de suflet pentru mine.

La început, eram toți nerăbdători să vedem reacția publicului – și iată că am ajuns la sezonul 10, ceea ce înseamnă că show-ul are un real succes. Cătălin Scărlătescu îmi este ca un frate mai mare, Sorin Bontea este un om extraordinar, iar Florin Dumitrescu, la fel – și de când am devenit mamă, s-a închegat și mai bine prietenia cu familia lui”, a declarat Gina Pistol.

Recomandări Cum ajunge un parc să nu mai aparțină cetățenilor. Cazul Grozăvești, împărțit între SRI și investitori imobiliari apropiați unui fost primar PDL

„Cătălin, Sorin și Florin sunt extrem de implicați în ceea ce se întâmplă la Chefi la cuțite – tensiunea se simte din plin în platou. Tot ceea ce vedeți e pe bune! Dincolo de asta, pot spune că toți am crescut frumos odată cu acest proiect.

Și mă bucur foarte mult că fac parte din el. Chefi la cuțite mi-a oferit ocazia să le arăt oamenilor cine sunt cu adevărat”, a mai spus Gina Pistol, care îi va surprinde pe Chefi în ediția de mâine și cu un joc de culise foarte amuzant.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Noi imagini cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghecampf » De la ce a plecat totul

Playtech.ro PROBLEME în cuplul regal! Decizia şoc luată de Regele Charles. Camillei nu i-a picat deloc bine

Viva.ro Acum totul e clar! Ce s-a întâmplat cu Patrick Mouratoglou și soția, după divorțul Simonei Halep

Observatornews.ro Scandal răsunător în gimnastică: Amalia, o sportivă de 15 ani, ar fi amenințat că se sinucide din cauza abuzurilor de la antrenamente

Știrileprotv.ro VIDEO | Avionul din care au căzut bucăți de metal, la scurt timp după decolare. A lăsat în urmă „jet de scântei”

FANATIK.RO Document oficial. Scandalul Reghe – Prodan se mută în instanță. Suma colosală de bani care a fost solicitată ca daune

Orangesport.ro Video complet! Ce se întâmplă cu câteva secunde înainte de bătaia dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Abia apoi totul a escaladat în violenţă: "Ai filmat?"

HOROSCOP Horoscop 25 septembrie 2022. Berbecii au la dispoziție o zi care aduce un dinamism special, care îi invită la modificarea condițiilor de trai

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi