„Soția mea este sensibilă, pe ea o deranjează acest tip de articole, aceste scandaluri în care este implicată, fără voia ei, și fără să aibă o dorință în acest sens. Ea nu este ca altele, să își dorească scandal, să apară la TV, ori să dea detalii despre viața intimă. Își dorește liniște, amândoi ne dorim asta, ne-am săturat de toate aceste speculații despre căsnicia noastră.

Noi suntem foarte bine, nu divorțăm, Ioana nu vrea să divorțeze, îmi iubesc soția și îi sunt fidel. Nunta am amânat-o pentru că locația unde trebuia să facem petrecerea este în construcții, a doua zi era și ziua mea, după care am și plecat în Tokio. Nunta o să aibă loc, însă nu acum. Ne dorim și un copil, însă mai așteptăm puțin”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Cancan.ro. În luna aprilie a acestui an, Ilie Năstase și Ioana s-au căsătorit civil.

