Vedeta a întâmpinat noul an într-o nouă casă. Raluca Podea se bucură acum de mai mult spațiu, căci s-a mutat într-un apartament mult mai spațios, în București. Are acum unde să își așeze toate hainele, la fel și băiatul ei, care studiază muzica.

„Este apartamentul meu, sunt trei camere, livingul, două băi și bucătăria”, a spus vedeta la începutul interviului. Și-a prezentat prima dată sufrageria, în care are o canapea mare, apoi bucătăria, care e complet utilată, iar mai apoi dormitorul, unde are multe icoane. Acolo a făcut noi dezvăluiri.

„Sunt foarte credincioasă. Cu această cruce dorm sub pernă. Mai am și aici, la TV, este o cutiuță unde am mir, am și tămâie, dar nu o am aici pentru că am tămâiat prin casă”, a mai declarat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Singura cameră pe care nu a prezentat-o și în care nu are voie să intre e dormitorul băiatului. David studiază muzica, e preocupat de acest domeniu. „David, ți-ai lăsat aici trombonul, te rog să ți-l iei. El are trombon, are flaut, are pian. Își dorește tare mult o carieră în muzică. Aici sunt banii mei, aici e investiția mea. Sunt costisitoare cursurile, sunt costisitoare și instrumentele pentru că eu prefer să i le cumpăr și nu să facă cu instrumentele profesorilor. Bineînțeles că tot ce vrea i-am cumpărat până acum”, a spus Raluca Podea despre fiul ei.

Totodată, Raluca Podea a mai precizat că și-a cumpărat apartamentul din banii pe care îi câștigă singură. „Sunt un om care muncesc. Dacă vreau să îmi cumpăr ceva, îmi cumpăr. Atunci nu tânjesc la nimic. Sunt fericită”, a încheiat ea.

