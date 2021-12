„Îmi doresc sănătate și să termin anul ăsta haotic. A fost foarte încărcat, cu multe treburi, multe momente, multe trăiri.

Sper să fie totul bine și la anul în martie să lansez albumul pe care îl vreau. A fost un an zbuciumat, dar am avut și experiențe frumoase, am avut și 4-5 concerte.

Pentru 2022 am planuri multe. Vreau să îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajută Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a declarat Alexandra Stan în cadrul unei emisiuni TV.

De ce a divorțat de Emanuel Necatu

„Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte multe calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine îmi ieșea în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații”, a povestit recent Alexandra Stan, potrivit Spynews.

