Fără să spună exact care dintre bărbații din viața ei i-au oferit inelul de logodnă, INNA a povestit în emisiunea lui Selly că în urmă cu ceva vreme a fost logodită, însă nunta nu a mai avut loc, artista și iubitul ei despărțindu-se de comun acord.

„Am fost cerută în căsătorie, am zis DA, dar nu m-am căsătorit. Am fost cu un băiat șase ani și după ne-am răzgândit amândoi”, a povestit INNA, care nu este adepta compromisurilor nici măcar de dragul întemeierii unei familii. Dovadă că, atunci când Selly a întrebat-o ce n-ar face niciodată pentru toți banii din lume, artista nu a stat prea mult timp să se gândească, ci a răspuns imediat că nu ar accepta niciun bărbat pentru nicio sumă de bani. „Sunt multe pe care nu le-aș face pentru toți banii din lume. Din astea grave. Pentru toți banii din lume nu m-aș prostitua. Pe bune. E grav. Adică nu aș face asta”.

A stat izolată departe de familia ei

Cât despre cu cine și-a petrecut perioada de izolare, INNA a păstrat mister, însă a recunoscut că a fost departe de familie, preferând să se autoizoleze în București. „Eu am avut un concert fix înainte să înceapă nebunia asta cu coronavirus, la Chișinău, chiar cu o săptămână înainte de carantină. Mi-a fost teamă să merg acasă. Eu stau în casă și cu mama și cu bunica mea, care e mai în vârstă, și nu am mai vrut să merg la ele că a fost un concert de vreo 3.000 de oameni și mi-a fost teamă. Așa că stau undeva în București, dar nu stau cu ele. Zilele trecute a fost pentru prima dată când am văzut-o pe mama după vreo două luni . E foarte important să ascultăm de autorități și de tot ce înseamnă informații serioase”, a mai completat artista.

