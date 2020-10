Irina Deaconescu a născut o fetiță. Iubita fotbalistului Cristi Manea a publicat prima imagine cu bebelușul

Iubita lui Cristi Manea este o mămică tânără și fericită. Irina Deaconescu a postat primele fotografii cu micuța Victoria și a povestit câte ceva despre momentele de la naștere.

„Am vrut să fac pe șmechera și era să leșin… Eu abia astăzi m-am ridicat din pat și am mers cât am putut eu pe aici (…) M-am dus să fac și eu un duș, chinul de pe lume că am zis că n-am nevoie de ajutor că fac singură totul și când am venit să-mi pun pijamaua era să leșin, efectiv nu ajungeam la butonul de panică!”, a povestit Irina pe Instagram.

„Uitați pe cine am eu aici. Uitați ce guriță mică. E minusculă, nu știu de ce apară așa mare în video, dar e mică, mică’, a spus Irina Deaconescu.

Fotbalistul și-a dus iubita la spital, însă din cauza noilor reguli, el nu a avut voie să asiste la nașterea fetiței sale.

