Tânăra a postat pe contul ei de Instagram, unde e urmărită de peste 6.600 de fani, o fotografie cu ea din Abu Dhabi, din Hudariyat Island, în Emiratele Arabe Unite. Apare îmbrăcată într-o rochie deschisă la culoare, la care a asortat o geantă neagră și o pereche de papuci Hermes, care costă aproximativ 3.000 de lei.

„TBT”, a scris Irina în dreptul fotografiei, adică „throwback thursday”, în acea zi, expresie folosită des în mediul online, pentru repostarea pozelor mai vechi.

Și la secțiunea Instastory ea a distribuit o poză nouă, Irina Tănase le-a arătat fanilor că a primit un buchet uriaș cu trandafiri roșii și roz, a scris că „lucrurile simple pot însenina o zi ploiasă”.

Alte informații fosta iubită a lui Liviu Dragnea nu a mai oferit pe Instagram, până acum. Nu a dezvăluit de la cine a primit buchetul de flori sau cu cine a mers în vacanța din Emiratele Arabe Unite. În vara lui 2022, playtech.ro a scris că Irina Tănase are un nou iubit.

Roger El Akoury este de origine libaneză și este fostul patron al lanțului de farmacii Sensiblu, dar şi cel mai important acţionar al colosului de farmaceutice A&D Pharma. Ei au fost surprinși împreună, luând masa în oraș. Până acum, cei doi nu au vorbit public despre o relație, nici nu au confirmat, nici nu au infirmat zvonurile și imaginile apărute în presă.

De partea cealaltă, s-a scris că Liviu Dragnea ar avea o relație cu Oana Leonte, profesoară de franceză. Într-un mesaj public, pe rețelele de socializare, el a mărturisit că nu dorește să facă un subiect public din viața lui privată.

„Au apărut în ultimele zile diverse articole despre o presupusă relație amoroasă a mea. S-au vehiculat diferite nume ale unor domnișoare. Cei care au scris nu s-au hotărât care dintre ele ar fi. Am spus de nenumărate ori și o spun și acum. Înțeleg că numele Dragnea vinde și înțeleg apetitul pentru senzaționalul neverificat al unora din presă. Însă, dacă au o problemă cu mine, și este evident că au, să nu mai scrie minciuni despre alte persoane cărora le strică imaginea degeaba”, dezvăluia în iulie 2022 Liviu Dragnea.

„Liviu mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversații”

Liviu Dragnea, 58 de ani, avea o relație stabilă cu Irina Tănase, 29 de ani, iar cei doi ani și jumătate de detenție ai fostului lider PSD au apropiat cuplul și mai mult. Deși formau unul dintre cele mai solide cupluri, în decembrie 2021 s-a spus că Irina ar fi fost părăsită de iubit, fapt confirmat ulterior de aceasta.

„Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de 8 ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiționat și n-au existat fapte de care să mă rușinez. La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărțirea dintre noi a fost bruscă. Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversațiile pe care le-ați publicat și ulterior nu l-am mai putut contacta.

Pesemne că m-a blocat. Mă doare că n-a avut încredere în mine și a hotărât să încheiem această poveste fără să-i pot dovedi că se înșală. Îl înțeleg însă. Este o persoană rănită, care a abandonat considerațiile raționale. Fiecare dintre noi poate trece printr-un asemenea moment. Când ne construim în minte anumite scenarii, când le alimentăm, ne e dificil să mai facem apel la logică. Am însă răbdare și speranța că, într-o zi, mă va asculta și va înțelege că i-am fost credincioasă”, a declarat Irina Tănase pentru gandul.ro.

„De aproape o săptămână, nu mai pot dormi, nu mai mănânc, nu-mi mai găsesc liniștea. Mă gândesc unde s-a rupt această relație, ce nu am știut să gestionez. (…) Nu a fost confortabil și nici nu este pentru o fată de 29 de ani să fie denigrată, înjurată pe rețelele sociale, în anumite publicații, doar pentru că eram iubita lui Liviu Dragnea.

Mi-am asumat totul! M-am trezit într-un ocean de ură, dar fiindcă îl iubesc nu mă dau deoparte. El era, oricum, mai gelos din fire, motiv pentru care m-am și îndepărtat de foștii mei prieteni, îndeosebi de bărbați. Inițial, am crezut că îmi reproșează discuții cu un fost iubit, cel dinaintea relației cu Liviu. Acela este însă căsătorit, are copii și nu am mai vorbit de atunci cu el. Pe Paul l-am întâlnit ultima oară la începutul anului. De 8 martie, el îmi mai trimitea flori, îi trimitea și mamei mele, pentru că o cunoaște. Poate de aici au apărut aceste conexiuni. Nu este amantul meu, nu a fost nici iubitul meu! Nu am amant și o susțin cu tărie”, a mai declarat Irina Tănase pentru sursa menționată mai sus.

