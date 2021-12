Liviu Dragnea, 58 de ani, avea o relație stabilă cu Irina Tănase, 29 de ani, iar cei doi ani și jumătate de detenție ai fostului lider PSD au apropiat cuplul și mai mult. Deși formau unul dintre cele mai solide cupluri, zilele trecute s-a spus că Irina ar fi fost părăsită de iubit, fapt confirmat acum de aceasta.

„Liviu mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversații”

Irina Tănase a dezvăluit că Liviu Dragnea ar fi primit o presupusă conversație de-a ei cu un fost iubit. (Poate fi citită AICI). Irina Tănase s-ar fi văzut pe ascuns cu respectivul bărbat. Ea a negat totul, a spus că nu are un amant, că i-a fost tot timpul fidelă lui Liviu Dragnea.

„Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de 8 ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiționat și n-au existat fapte de care să mă rușinez. La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărțirea dintre noi a fost bruscă. Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversațiile pe care le-ați publicat și ulterior nu l-am mai putut contacta.

Pesemne că m-a blocat. Mă doare că n-a avut încredere în mine și a hotărât să încheiem această poveste fără să-i pot dovedi că se înșală. Îl înțeleg însă. Este o persoană rănită, care a abandonat considerațiile raționale. Fiecare dintre noi poate trece printr-un asemenea moment. Când ne construim în minte anumite scenarii, când le alimentăm, ne e dificil să mai facem apel la logică. Am însă răbdare și speranța că, într-o zi, mă va asculta și va înțelege că i-am fost credincioasă”, a declarat Irina Tănase pentru gandul.ro.

„Durerea mea este că nu pot vorbi cu Liviu”

Totodată, Irina Tănase a declarat că Liviu Dragnea nu îi mai vorbește deloc, nu îi mai răspunde la telefon, așa că, prin intermediul presei, îi trimite acestuia un mesaj. „N-am agreat niciodată aparițiile publice, mesajele prin intermediul presei, dar aceasta este singura formă prin care mă pot adresa lui. Și vreau să fiu împăcată că am putut face totul pentru a-l readuce înapoi. Când vine vorba despre bărbatul iubit, despre Liviu, renunț la orgolii. Îl iubesc și îl aștept acasă! Sper să se întoarcă, să continuăm! Nu îmi e frică de cuvinte, nu mă feresc de ele.

De altfel, nu este prima oară când se încearcă despărțirea noastră. Noi am traversat și alte momente critice, când Liviu era hrănit cu informații false, când eram prezentată într-o lumină nefavorabilă, dar l-am convins de fiecare dată că nu am nimic de ascuns și că loialitatea este pentru mine o valoare de la care nu mă dezic. Și de această dată sunt la mijloc interese de a ne separa și știu ce afirm. Nu aș vrea să nominalizez pe nimeni. Nu doresc să port vreun război prin presă cu nimeni. Nici cu Codrin Ștefănescu, nici cu altcineva!”, a mai amintit ea.

„Durerea mea este că nu pot vorbi cu Liviu, să avem o discuție pe marginea informațiilor apărute. Îi cer doar să mă asculte! Și, după discuția noastră, să ia orice decizie consideră că ar fi oportună. Eu nu îi voi obliga niciodată să mă iubească dacă nu mai are puterea să simtă acest lucru”, a mai specificat Irina Tănase, care, de când Liviu Dragnea a părăsit-o, trece prin clipe mai grele.

„Nu am amant și o susțin cu tărie”

„De aproape o săptămână, nu mai pot dormi, nu mai mănânc, nu-mi mai găsesc liniștea. Mă gândesc unde s-a rupt această relație, ce nu am știut să gestionez. (…) Nu a fost confortabil și nici nu este pentru o fată de 29 de ani să fie denigrată, înjurată pe rețelele sociale, în anumite publicații, doar pentru că eram iubita lui Liviu Dragnea.

Mi-am asumat totul! M-am trezit într-un ocean de ură, dar fiindcă îl iubesc nu mă dau deoparte. El era, oricum, mai gelos din fire, motiv pentru care m-am și îndepărtat de foștii mei prieteni, îndeosebi de bărbați.

Inițial, am crezut că îmi reproșează discuții cu un fost iubit, cel dinaintea relației cu Liviu. Acela este însă căsătorit, are copii și nu am mai vorbit de atunci cu el. Pe Paul l-am întâlnit ultima oară la începutul anului. De 8 martie, el îmi mai trimitea flori, îi trimitea și mamei mele pentru că o cunoaște. Poate de aici au apărut aceste conexiuni. Nu este amantul meu, nu a fost nici iubitul meu! Nu am amant și o susțin cu tărie.”, a mai declarat Irina Tănase pentru sursa menționată mai sus.

Zilele trecute, Liviu Dragnea a avut o primă reacție după ce s-a spus că s-a despărțit de Irina Tănase. El a spus că „din respect pentru familia mea şi pentru românii care au probleme serioase în aceste vremuri, nu mă voi apuca să îmi comentez relaţiile şi alegerile personale. Nu mă caracterizează, n-am făcut-o niciodată şi nu o să încep acum”, a transmis marți seară Liviu Dragnea, pe pagina sa de Facebook.

