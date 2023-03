Momentul în care Karmen a apărut în „Clanul” a fost o surpriză pentru fanii serialului și nu doar pentru ei. Fata cea mare a lui Adrian Minune a terminat Actoria, iar Nadine sau „Stăpâna”, așa cum i se spune în serialul de la Pro TV, este primul său rol important dintr-o producție TV.

„Am făcut căutări și în adâncul meu am încercat să scot persoana care aș fi fost dacă tata mi-ar fi dat puterea aceasta, pe care Constănțeanu i-o dă lui Nadine. Am făcut un exercițiu de imaginație și m-am gândit cum aș fi fost eu dacă tot ce mi-ar fi trecut mie prin minte ar fi fost aprobat de tata.

Lucru care, în viața reală, nu se întâmplă. De multe ori mă gândesc ce ar face tata în situația asta și atunci reacționez ca el. Este o persoană care reacționează, de multe ori, pozitiv la lucruri foarte negative”, a dezvăluit tânăra actriță pentru TVMania.

De asemenea, Karmen a spus și cum a reacționat tatăl ei atunci când a văzut-o. „A fost emoționat până la lacrimi”, a mai spus Carmen Simionescu pentru sursa citată.

Karmen a studiat actoria

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie.

M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent.

După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost chemată la casting pentru rolul din CLANUL.

În plus, pe 12 decembrie, când se va difuza primul episod cu mine, este ziua mea de naștere, așa că e clar, e un semn de la Dumnezeu. Simt că este un personaj care mi se potrivește foarte tare și abia aștept ca și cei de acasă să-l descopere. Sper să-l îndrăgească la fel de mult cum o fac și eu. Ne vedem luni”, declara Karmen înaintea ultimului episord din sezonul trecut.

