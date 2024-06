David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc, a absolvit liceul și se pregătește pentru o nouă etapă în viața sa. Tânărul a făcut o alegere curajoasă și a decis să nu își continue studiile în România, ci să plece în Olanda, o țară renumită pentru domeniul universitar.

Adrian Enache și Iuliana Marciuc sunt mai mândri ca niciodată de fiul lor. Recent, cei doi au participat la ceremonia de absolvire a liceului, unde au trăit momente pline de emoție. David se pregătește acum pentru examenul maturității și pentru cea mai mare schimbare din viața sa.

David a dezvăluit că va studia la facultatea de Creative Business în Olanda, alegând un domeniu complet diferit de carierele părinților săi. Deși încă nu știe ce meserie va avea în viitor, este deschis să fie surprins de viață. Adrian Enache și Iuliana Marciuc sunt foarte mândri de fiul lor și se implică activ în pregătirile pentru plecarea la facultate.

„E o zi specială, am terminat 12 clase și sunt foarte fericit și foarte curios pentru ce îmi rezervă viața de aici încolo. Nu știu încă ce meserie voi profesa, dar mă duc la facultatea de Creative Business în Olanda.

Ușor, ușor încep să realizez, pentru că deocamdată, fiind și cu Bacalaureatul și cu terminarea clasei a XII-a nu m-am gândit încă la acest lucru (n.r. dorul de părinți). Probabil prin august, prin iulie, vor începe să ma ia fiorii. Chiar ieri am găsit o cazare în apartament”, a declarat David, la Xtra Night Show.

Recomandări REPORTAJ Alegeri 2024 | Poliție, jandarmi și o bunică speriată de propria nepoată la Belciugatele: „M-a făcut în tot felul că am urcat în mașina primarului!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce dificultăți a întâmpinat David înainte de mutarea în Olanda

Pregătirile pentru plecarea în Olanda vin și cu provocări pentru Adrian Enache și Iuliana Marciuc. Ei au declarat că găsirea unui apartament de închiriat este dificilă, deoarece localnicii sunt reticenți în a închiria tinerilor, având în vedere anumite obiceiuri practicate în Olanda. Cu toate acestea, sunt încrezători că totul va decurge așa cum își doresc.

„Se găsesc foarte greu apartamentele, mai ales că localnicii nu prea doresc să închirieze apartamente la studenți. Se gândesc că este țara prăjiturilor și a bomboanelor, dar ei nu știu ce bibelou avem noi”, a declarat Adrian Enache, la Xtra Night Show.

David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, a apărut în serialul „Wednesday”

George Burcea și Victor Dorobanțu nu sunt singurii români care au jucat în serialul de pe Netflix, „Wednesday”. Andrei Duban a apărut pentru câteva momente în superproducația regizată de Tim Burton, dar și David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, a făcut parte din distribuție.

Recomandări Cine sunt cei 33 de europarlamentari pe care îi trimite România la Bruxelles. Printre ei, Șoșoacă, independentul Nicu Ștefănuță, dar și grei ai PSD și PNL

„Am fost selectat în urma unui casting la care am participat. Am făcut figurație, deci nu am avut replici deloc. Obositor, dar a fost o experiență frumoasă”, a povestit David, potrivit national.ro. Tânărul își dorește să devină regizor și se pregătește intens pentru această meserie.

Iuliana Marciuc s-a îngrozit atunci când și-a văzut copilul mort și înghețat într-un film. În pelicula „-34 de grade” din seria „2+2 Fac cât vreau eu”, David Enache a trecut prin mai multe stări. Iuliana Marciuc și Adrian Enache și-au văzut băiatul beat, cum fuma, îndrăgostit și într-o ladă frigorifică.

„Aceste scurte metraje au fost realizate pe grupe de vârstă și nivel de pregătire. Copiii au făcut și scenariul, iar unii dintre ei au filmat. În grupa lui David a filmat Carina Grigoraș, o amică de-a lui. A jucat și prietenul de vacanță al fiului meu, David Mușat. Copiii au fost producători, scenariști, regizori, au dat casting… David a obținut acest rol la casting, rolul unui nebun, zice el”, a declarat Iuliana Marciuc, pentru viva.ro.

Urmărește-ne pe Google News