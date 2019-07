De Andreea Romaniuc Archip,

Andreea Bănică a pus presiune pe Lucian Mitrea, supărată de vorbele prietenelor

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună din liceu, iar de 11 ani formează și o familie cu acte. Mariajul lor a fost completat cu doi copii frumoși, o fetiță și un băiețel.

Artista ne-a povestit că ea a fost cea care a deschis subiectul legat de oficializarea relației. Nu a avut un plan stabilit, ci totul a venit spontan, întrucât i-au ajuns la urechi niște discuții care nu i-au picat bine deloc.

„Am venit acasă într-o zi, supărată, fiindcă auzisem niște fete care vorbeau, mă vorbeau… Bine, sunt obișnuită, și acum se întâmplă asta, nu că nu m-ar vorbi până la adânci bătrâneți. Am auzit o vorbă de la o prietenă: «Băi, nu vezi că nu o ia iubitul ei, nu vrea să o ia, să se însoare cu ea!». M-am enervat așa de tare, că m-am dus acasă glonț, direct la Lucian: «Ia uite ce am auzit! Nu vrei să ne luăm și noi?». Mi-a zis: «Da, tu ai dreptate, ar cam trebui! Dar când?». Era foarte aproape de ziua mea, undeva în iunie și el a zis: «Păi, hai de ziua ta!» Și așa am făcut. Ne-am dus la Starea Civilă de ziua mea, ne-am căsătorit, după care am plecat la concert în Mamaia. Inelul a urmat mai târziu”, a rememorat, pentru Libertatea, Andreea Bănică.

Andreea Marinescu, două inele și patru cereri diferite

Aflată la al doilea mariaj, știrista de la PRO TV ne-a povestit că, până să facă pasul cel mare, a avut parte de mai multe cereri, toate speciale. De fiecare dată a acceptat. Cum și soțul ei, polițistul Adi Țiulescu, era de față, ne-au povestit împreună toate detaliile:

„Prima oară când m-ai cerut de nevastă era de Crăciun, erau și ai tăi de față, a fost oficial. Cererea care m-a surprins pe mine cel mai mult a fost însă la Sfântul Gheorghe, dar povestește tu cum ai uneltit cu prietenii noștri de la Sfântul Gheorghe. De Sfântul Andrei a organizat el o treabă, la care eu habar nu aveam că urmează să particip”, ne-a spus Andreea Marinescu.

„Îmi amintesc că am făcut un tricou, am imprimat mai multe variante de răspuns, dar era cam o singură opțiune, trebuia să bifeze da, nu avea altă opțiune. Asta a fost ideea”, a precizat soțul vedetei PRO TV.

„Și am bifat da, că dacă tot nu aveam decât opțiunea asta, nu am avut ce să fac, am bifat da și s-a și materializat, ulterior ne-am și căsătorit. Am ales să facem nunta după ce l-am născut pe Armin, ni s-a părut nouă mai potrivit să fim cu familia completă”, a adăugat Andreea.

Și totuși, de ce au fost 4 cereri în căsătorie?

„El mă întreba dacă vreau să ne căsătorim în diferite forme, foarte frumoase toate și inedite. Și eu tot ziceam da. La un moment dat, zice: «Nu o să te mai întreb, știi că vreau să ne căsătorim, tu ai zis că da, trebuie să o facem!». I-am spus: «Nu, nu, trebuie să mă ceri!». Și a găsit o ultimă variantă, cred că era oricum epuizat… Prima a fost de Crăciun, la a doua eram doar noi doi într-un cadru intim, a treia cerere a fost într-un cadru cu mai mulți prieteni de-ai noștri, dar simțisem că urmează să se întâmple. Inelul l-am ales împreună după cea de-a patra cerere. Și la prima cerere am primit un inel foarte frumos, pe care am grijă să-l port mereu de Crăciun”, a mai povestit Andreea.

Mirela Vaida și-a dat acordul să devină nevastă în trafic, la semafor

Mirela Vaida a rămas mască în momentul în care a fost cerută de soție, pentru că propunerea nu a venit într-un cadru romantic, ci în timp ce ea și Alexandru, cu care azi are trei copii, erau blocați în trafic.

„Eram la semafor, când, deodată, l-am auzit: «Uite cum trece viața asta, cum stăm la semafoare, cât timp pierdem, nu vrei să te măriți cu mine?». M-am blocat, îți dai seama! L-am întrebat dacă își dă seama în ce se bagă. Până acasă, am făcut și lista de invitați! Cu inelul e și mai amuzant. Eram în apartamentul nostru, unul foarte mic, de 35 de metri pătrați. Aveam uscătorul de rufe și bradul în mijlocul camerei. A luat uscătorul, l-a dat la o parte și, printre crengile de brad, s-a așezat în genunchi și mi l-a dat”, a povestit Mirela Vaida.

Adela Popescu i-a stricat momentul romantic lui Radu Vâlcan: „Nu a mai putut, de emoție”

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialelor difuzate la Acasă TV, iar prietenia lor s-a transformat, în timp, într-o relație de iubire.

La prima întâlnire, Radu a invitat-o la o cafea în Bulgaria. După câțiva ani, tot acolo și-a făcut planul să o ceară și de nevastă. Doar că Adela s-a prins și lucrurile au luat o întorsătură neașteptată…

„Radu m-a cerut la Ruse. Știu că e foarte romantic, dar acela a fost primul loc unde am ieșit când încă nu eram un cuplu, a fost prima noastră ieșire în oraș. Ca să nu ne expunem, pentru că nu știam dacă vom fi împreună sau nu, m-a invitat la Ruse, gândindu-se că acolo nu vor fi români. Ne-am dus la un fast-food ceva mai elegant, unde am comandat niște vită, burgeri. Asta a fost prima întâlnire.

La 5 ani distanță, m-a invitat din nou la Ruse, spunându-mi că vrea să cumpărăm niște boxe. Nu prea am crezut eu gogomănia asta, bănuiam că mă va cere de nevastă și aveam emoții mari, mari de tot. M-a invitat exact în locul acela, care între timp se transformase într-un alt restaurant. Am comandat felul 1, felul 2 și felul 3 și după ce am terminat de mâncat, i-am zis: «Hai odată, că nu mai am răbdare, spune ce ai de spus!». S-a speriat, s-a panicat, s-a gândit că eu cred altceva și că poate se dă singur de gol și nu mi-a mai făcut declarația pe care o pregătise, pentru că nu a mai putut, de emoție… Mi-a zis ceva foarte frumos și sincer, am lăcrimat amândoi, ne-am pupat și am fost în al nouălea cer mult timp după asta”, și-a amintit Adela.

Adrian Nartea și-a scris cererea pe o tabletă uriașă de ciocolată

Adrian Nartea și Alina Ferinceac s-au cunoscut în perioada în care amândoi lucrau ca modele. După o ședință foto, cei doi au făcut schimb de numere de telefon și așa au început relația. Protagonistul serialului „Vlad” a gândit în cel mai mic detaliu scenariul cererii în căsătorie.

„Eu și Alina suntem împreună din 2010. După 3 ani de călătorii între București și Milano, s-a întâmplat cererea. Am avut un job de Valentines day la o fabrică de ciocolată. Acolo, după ce am terminat jobul, mi-a venit ideea să îi scriu cererea pe o tabletă supradimensionată de ciocolată. Așa am și făcut. Am personalizat ciocolata cu cererea.

Inelul îl luasem deja. Când am ajuns acasă, i-am înmânat ciocolata și asteptam să citească de pe ea, ca ulterior să scot inelul… Când a desfăcut-o, era cu fața în jos și nu putea să citească ce scrie pe ea și nu înțelegea de ce sunt așa emoționat… Când a întors-o, s-a întâmplat magia, am scos inelul și… ce a urmat e de la sine înțeles”, ne-a povestit Adrian.

Citeşte şi:

Organizare ca la carte: Andreea Bălan merge cu dulapul mobil la concerte! Dressingul e plin cu ținute de scenă