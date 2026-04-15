Despre despărțirea lor s-a aflat însă la câteva zile după ce ei au divorțat, pentru că artista și-a schimbat numele pe rețelele de socializare și a renunțat la verighetă. Apoi, ea a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube și a oferit detalii despre ruptură.

Recent, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Codruța Filip a lansat melodia „De ce lumea se desparte?”, prin intermediul căreia a vrut să le transmită fanilor ei cum se simte în prezent.

„Muzica a fost, este și va rămâne pentru totdeauna modalitatea mea de a mă exprima cel mai bine. Prin ea trăiesc și respir. Prin ea aleg să îmi prezint realitatea, vulnerabilitățile, sentimentele… Astăzi așa îmi cântă sufletul! Vă las aici o piesă nouă, din inimă, cu emoție curată”, a scris Codruța Filip pe Instagram, în dreptul unei postări prin care anunța lansarea piesei.

„De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce? / La început spun că iubesc și după se ocolesc. De ce, de ce? / Mulți o iau ca pe un tren și uită de sentiment, cred că e mai bine așa” sună melodia care a fost lansată pe 13 aprilie 2026, chiar în a doua zi de Paște, și care a adunat aproape 300.000 de vizualizări pe YouTube în aproximativ 48 de ore.

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, piesa „De ce lumea se desparte?” poartă semnătura lui Edward Sanda, Mity Roberto Răzvan Tanu și Alexandru Czuli. Toți trei s-au ocupat de orchestrație, în timp ce primii doi au făcut și textul, și muzica.

Legătura dintre Edward Sanda și Codruța Filip a mers chiar mai departe de melodie, tot el fiind și cel care s-a ocupat de videoclipul piesei „De ce lumea se desparte?”.

„Dragilor, vă mulțumesc din toată inima pentru toate mesajele frumoase, pentru reacțiile faine vizavi de piesa lansată. Este deja pe locul 6, dacă nu mă înșel, în topul susținerii, ceea ce este extraordinar. Și mă simt onorată să primesc dragostea voastră. Mă bucur că vă place. Este din suflet și, așa cum am spus și în mesajul postat ieri, așa îmi cântă inima acum”, a spus Codruța Filip pe Facebook, la aproximativ 24 de ore după ce a lansat pe YouTube videoclipul melodiei „De ce lumea se desparte?”.

