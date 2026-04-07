Potrivit informațiilor pe care Codruța Filip le-a oferit în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, artista locuiește acum în chirie, după ce a decis să plece din casa în care locuia alături de Valentin Sanfira și care este pe numele cântărețului.

Codruța Filip nu a mai vrut să trăiască alături de Valentin Sanfira

„Nu credeam că o să mi se întâmple vreodată lucrul ăsta în viață. Și mă doare foarte tare, pentru că mi-am dorit enorm să am o familie și să funcționeze până la capăt, până la adânci bătrâneți. Am constat în momentul în care m-am întors că tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real. Pot să spun doar că totul a fost o minciună. Și atât! Asta am descoperit eu în momentul ăsta.

Și am mai aflat că cred că eram singura care trăgea la căruță și singura care își dorea ca lucrurile să aibă un parcurs frumos și drept. Problema este că unele lucruri nu se pot repara. Și eu am fost cea care n-a mai vrut să treacă peste. Și nu aveam cum să trec peste așa ceva. Pur și simplu, în momentul în care am aflat anumite lucruri, eu am considerat că nu am cum să trăiesc așa”, a spus, printre altele, cântăreața în fața lui Cătălin Măruță.

Codruța Filip spus și că totul s-a rupt în momentul în care ea s-a întors de la „Desafio: Aventura”, emisiune filmată anul trecut de PRO TV în Thailanda, și care este difuzată în prezent la TV.

„Mi-am pus sufletul pe tavă în fiecare moment din relație. Are legătură în ceea ce privește faptul că în momentul în care eu m-am întors din competiție am găsit situația total schimbată. Și el era un om schimbat. Eu am iubit enorm. Și când iubești se spune că dragostea e oarbă. Și chiar așa a fost: a fost oarbă. Peste anumite lucruri chiar nu poți trece. Și pentru anumite probleme chiar nu există rezolvare”, a mai afirmat Codruța Filip.

Cântăreața a plecat la mama ei, iar acum locuiește în chirie

Artista a spus și că acum locuiește în chirie și s-a văzut nevoită să-și cumpere și o altă mașină.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. Nu mai stăm împreună de la începutul anului. Pentru că eu, imediat după ce m-am întors din competiție, mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat. Era pe numele lui casa. Dar există momente în viață în care efectiv lucrurile materiale sunt pe ultimul loc. Dacă n-ai liniște sufletească, parcă n-ai nimic. Nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu m-a interesat că plec doar cu hainele, că doar cu hainele am plecat. Nu m-a interesat absolut nimic.

Acum stau într-un apartament cu chirie. Și mi-am luat și mașină nouă. Mașina veche a rămas la el. Tot ce pot să spun că și mașina pe care eu o conduceam era pe firma lui. Mașina pe care eu am decis, pentru că așa sunt eu de fel, ambițioasă, și îmi doresc ca munca mea să se reflecte și să simt că nu trag de mine degeaba… Am decis să-mi plătesc de fiecare dată rate, absolut tot… Și a fost o discuție acolo prin intermediul căreia mașina nu trebuia să ajungă la mine, chiar și după toate astea. Așa că e ok, mă descurc”, a adăugat cântăreața

Codruța Filip a dorit să pună capăt și speculațiilor potrivit cărora a stat cu Valentin Sanfira pentru bani și faimă. „Dacă stăteam cu el ca să-mi fie bine și că are posibilități financiare, plecam doar cu hainele? Și stăteam acum în chirie? Și îmi plăteam… În continuare îmi cumpăram mașină la care plătesc rate și… Știi care e problema? Nu mă deranjează nicio secundă, eu am muncit întotdeauna pentru ce am și o să muncesc în continuare, pentru că eu așa sunt”, a mai spus ea în fața lui Cătălin Măruță.

Cei doi artiști s-au despărțit pe 26 decembrie 2025

În podcastul „Acasă la Măruță”, Codruța Filip a afirmat că s-a despărțit de Valentin Sanfira pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, moment în care ea a decis să plece acasă la părinții ei.

„Sărbătorile n-au fost neapărat cele mai fericite. Până a doua zi de Crăciun… Atunci s-a produs ruptura… O parte din Crăciun l-am petrecut împreună și apoi am plecat. Acasă la mama, în Bucovina Mică. Revelionul l-am făcut în București, pentru că am avut de cântat. Între Crăciun și Anul Nou am stat la mama”, a spus Codruța Filip pe Youtube

„El nu a încercat să vină după tine?”, a întrebat Cătălin Măruță, iar Codruța Filip a răspuns cu durere: „Nu”! „Simți că ai încurcat că te-ai întors acasă?”, a insistat Cătălin Măruță. „Poate că da”, a fost răspunsul cântăreței.

