Într-un clip video care s-a viralizat pe TikTok, artistul a spus în ce zonă locuiește și ce mașină conduce, dar a oferit detalii și despre finanțele lui. Lino Golden a răspuns la mai multe întrebări înainte să vorbească despre bani.

Celebrul cântăreț a dezvăluit că locuiește în Cernica și conduce un Audi A7, afirmând că preferă să gătească acasă alături de soția lui, dar că ia masa și în oraș de maximum trei ori pe săptămână. Mai mult decât atât, Lino Golden a precizat și că merge în vacanțe în străinătate de 3-4 ori pe an, iar prin România face multe plimbări de o zi.

Artistul a dezvăluit că într-o lună foarte productivă poate să aibă 20 de concerte, în timp ce o lună mai „slabă” îi poate aduce doar șapte spectacole.

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Tânăra care i-a luat interviu a încercat astfel să ghicească suma pe care Lino Golden o economisește lunar: „Din ce mi-ai spus tu, cred că reușești pe lună să pui deoparte între 3.000 și 4.000 de euro””.

„Am avut, mulțumesc lui Dumnezeu, și luni mai bune. Dar într-o lună standard, în care să zicem că e totul pe o linie de plutire și nu e o lună bună, undeva la 6.000 – 8.000 de euro. Mai multe evenimente… Mai am și o altă sursă de venit, nu e doar asta. Adică tot din baza artistică, dar mă refer din stream-uri, din chestii digitale. Nu neapărat din concerte fizice.

Am făcut investiții foarte proaste în tinerețea mea, în mașini și în alte lucruri de genul, care și-au pierdut valoarea… Am avut noroc să cumpăr și imobiliare, dar pe viitor tot asta o să continui să fac la fiecare sumă strânsă, considerabilă, iau câte un imobil”, a spus Lino Golden în videoclipul de pe TikTok.

Întrebat ce sfat are pentru tinerii din ziua de astăzi, cântărețul a afirmat că aceștia nu ar trebui să investească în mașini, haine sau alte lucruri care își pierd valoarea în timp.

„Să nu facă ce am făcut eu: adică să nu investească în mașini, haine, lucruri de genul, care își pierd valoarea instant. Ok, poate îți dau o plăcere de moment și îți bucură anumite părți ale sufletului, dar pe parte de investiții, în niciun caz. Nu în lucruri de genul. Maximum bijuterii care sunt din aur sau chestii care își păstrează valoarea. Dar în rest nu haine, mașini sau lucruri de genul… niciodată! Mai bine investesc în vacanțe, rămân cu amintiri, decât să dea pe haine sau mașini”, a încheiat Lino Golden.