Maria Constantin a venit la Survivor România 2023 să își testeze limitele, însă a fost prima eliminată din competiție. Adversarii, cei din echipa Războinicilor, spuneau despre concurentă că era veriga slabă a echipei Faimoșilor.

DOC, Gheboasă și Maria Constantin au fost nominalizați pentru eliminare, iar telespectatorii au votat prin SMS concurentul favorit. Se pare că artista a avut cele mai puține voturi, astfel că drumul ei în competiție s-a încheiat mai repede decât se aștepta.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.

Astfel, în echipa Faimoșilor au mai rămas: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina. Gheboasă a cerut să plece acasă, pentru că nu mai rezista în competiție. Vica Blochina, bună prietenă a Mariei Constantin, a început să plângă atunci când a aflat cine pleacă acasă.

„Sunt cântăreață de folclor, nu sunt sportivă, dar vreau să mă autodepășesc”, spunea Maria Constantin la începutul competiției.

Ce spunea Maria Constantin înainte să plece la Survivor România 2023

A lăsat totul acasă pentru a pleca în Republica Dominicană, unde voia să își depășească limitele. Cântăreața, în vârstă de 35 de ani, considera plecarea ei la Survivor România „o vacanță frumoasă”.

„Cred că o să fie o vacanță frumoasă. Nu trebuie să mai calc costumele naționale, nu mai trebuie să mă machiez, să plec la evenimente, deci va fi o relaxare. Și încă o chestie, dacă nu îmi pică părul, înseamnă că o să fie ok. Dacă îmi pică părul, atunci punem perucă”, a declarat Maria Constantin înainte de plecarea în Republica Dominicană.

Întrebată ce o motivează să participe la „Survivor”, artista a spus: „Cred că cel mai mult mă motivează faptul că m-am redescoperit, că am mai participat, nu e primul show de genul acesta, dar cu siguranță Survivor va fi diferit. Mult mai greu”. Ulterior, ea nu s-a ferit să recunoască că are o fobie de tarantule, motiv pentru care se teme că va întâlni în junglă astfel de păianjeni: „Sper să nu fie tarantule, nu m-am interesat foarte bine, dar sper să nu fie, pentru că am fobie de ele”.

