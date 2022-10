„Eu trebuia să merg să fac bani cumva, că nu aveam o situație financiară foarte bună în acel moment, chiar dacă eram angajată la un ansamblu de renume. Vă spun sincer că era salariul minim pe economie.

Nu aș fi putut să supraviețuiesc doar din acel salariu. M-am gândit la binele copilului, unde îi este cel mai bine, atunci am căzut de acord că va rămâne copilul în casa părinților lui și alături de tată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu știu că este cel mai cumplit lucru să nu stai lângă copilul tău și să te bucuri când îl vezi cum crește în fiecare zi, când mai spune ceva nou, să îl vezi când râde.

Da, e cumplit și frustrant. Au fost momente în care nu mai voiam să mă trezesc, a fost o perioadă super grea, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste.

Eu nu am avut norocul ăsta, să am o viață liniștită, să mă căsătoresc, să am un copil și să trăim până la adânci bătrâneți cei mai fericiți”, a mărturisit Maria Constantin, în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Acum, artista petrece timp cu fiul ei și au o relație destul de bună.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Detaliul clar ieșit la iveală în cazul Simonei Halep. Cum arată pașaportul biologic al româncei. Anunț oficial

Playtech.ro ȘOC! Greșeala care a costat-o scump pe Simona Halep. Informația care aruncă în aer întreaga carieră a tenismenei

Viva.ro Cel mai nou cuplu din showbizul românesc! Ea e una dintre cele mai frumoase femei din România, el are un copil cu o super-vedetă!

Observatornews.ro Alina a fost ucisă şi abandonată pe un câmp din Teleorman. Fostul ei iubit a sfârșit cu mașina înfiptă într-un copac, la câțiva km distanță

Știrileprotv.ro Imagini ireale filmate în Coreea de Nord. Sute de militari plâng în apă, în timp ce Kim Jong-un se află într-o barcă | VIDEO

FANATIK.RO Horoscop chinezesc Marian Golea. Ce le aşteaptă pe zodii în zilele următoare şi cine va avea noroc

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 24 octombrie 2022. Leii ajung la discuții aprinse cu cei din anturajul apropiat pe teme foarte spinoase și neclarificate

PUBLICITATE O experiență live marca ECCO & Maurice Munteanu