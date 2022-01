„Aici tot timpul ai câte ceva de făcut. Românii de aici sunt foarte prietenoși. Sunt iubitori de artiști. Am fost în Orlando, la niște prieteni extraordinari! Foarte frumos!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La New York, am fost și în Atlanta…eu și cu Paul Stângă, George Târgovișteanu, Romică Țociu și Cornel Palade ne vom întoarce acasă în două săptămâni, dar soțul meu, împreună cu Mioara Velicu, Gheorghe Ghoerghiu și 3 Sud Est rămân aici încă o lună și ceva. Soțul mai are trupe și vine spre primăvară acasă”, a declarat Maria Dragomiroiu pentru WOWbiz.ro.

Detalii despre proiectul cu Costi Ioniță

„Proiectul filmat la Ateneu este mai special. Costi Ioniță face un cântec foarte frumos, românesc, pur și simplu, în care este cântată țara noastră, într-un fel. Va fi lansat pe 24 ianuarie.

Suntem mai mulți interpreți: eu, Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Emilia Ghinescu, Ion Paladi și Paul Stângă. Fiecare cântă o părticică, piesa are o orchestrație frumoasă. Și noi suntem foarte curioși, pentru că nu știm cum iese în final! Sperăm să mai întoarcem sufletele oamenilor către țara noastră frumoasă!”, a adăugat Maria Dragomiroiu.

PARTENERI - GSP.RO Metoda prin care Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf o înșală. Incredibil ce idee a avut Bebeto, fiul cel mic

Playtech.ro BOMBĂ! Motivul pentru care a murit fetița călcată de mașina Poliției pe trecerea de pietoni. Datele preliminare ale medicilor legiști VIDEO

Observatornews.ro "Raisa mea, fetița mea!". Copila ucisă pe trecere de mașina poliţiei, înmormântată în sicriu alb. Sute de oameni o conduc pe ultimul ei drum

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2022. Scorpionii s-ar putea să facă câteva mișcări greșite, să ia decizii în mare grabă, din cauza enervării

Știrileprotv.ro Iohannis a promulgat legea. Cât de greu le va fi de acum românilor să își ia permisul de conducere. Vor fi afectați și cei cu permisul suspendat

Telekomsport Patronul Parmei, perplex când a văzut unde trebuie să vireze banii pentru transferul lui Dennis Man: ”Era mirat”

PUBLICITATE Ce este sindromul „Dropped Head” sau Head Down și ce afecțiuni provoacă