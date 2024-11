Ce a spus Nicolae Ciucă în anunțul demisiei

„Domnul Nicolae Ciucă a demisionat astăzi din funcția de președinte al Partidului Național Liberal și își asumă rezultatul obținut în alegerile prezidențiale”, a anunțat PNL, care a transmis apoi mesajul lui Ciucă.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru încrederea acordată! Demisionez din funcția de președinte al PNL. Partidele tradiționale, chiar și așa, cu multe erori de programare, sunt cele care trebuie să țină România unită”, a afirmat Nicolae Ciucă în mesajul video filmat în biroul său de președinte al Senatului.

„Dragi români, am înțeles ce ați dorit să ne transmiteți! În ciuda greșelilor pe care le-am făcut, am învățat lecția pe care ne-a transmis-o electoratul și vom respecta decizia românilor”, a adăugat el.

Ilie Bolojan, următorul președinte al PNL – Surse

Libertatea a scris încă de dimineață, citând surse politice, că liberalul care va prelua șefia partidului este Ilie Bolojan, iar conducerea PNL va pleca alături de președintele Nicolae Ciucă. Decizia dizolvării Biroului Executiv se va lua oficial în ședința care va avea loc la ora 20.00.

Cu o oră mai înainte, și Marcel Ciolacu și-a dat demisia de la șefia PSD.

Ciucă, cel mai slab rezultat al unui președinte PNL după Revoluție

Ciucă a demisionat după ce a ieșit pe locul 5 la alegerile prezidențiale 2024, turul 1, care au avut loc duminică, 24 noiembrie. Ciucă a adunat numai 811.770 de voturi, adică 8,79% dintre voturile valabil exprimate, cel mai slab rezultat al unui președinte PNL după Revoluție.

Primul tur al alegerilor a fost câștigat de Călin Georgescu, cu 2.120.181 de voturi (22,95%), urmat de Elena Lasconi, cu 1.771.596 de voturi (19,17%) și Marcel Ciolacu, cu 1.769.418 de voturi (19,15%).

Cariera politică a lui Nicolae Ciucă

În iunie 2018, când era șeful al Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă a spus la Radio România Actualități că nu va face politică.

„Consider atât de sfântă onoare şi demnitatea de a fi fost şeful Statului Major al Apărării încât, indiferent de ceea ce mi s-ar propune, nu voi face altceva. Odată ce ai fost şeful Statului Major al Apărării… Reprezintă demnitatea cea mai mare pentru fiecare dintre noi. Iar eu consider că nu trebuie să fie în niciun fel umbrită această poziţie de activitate în alt domeniu. Nu voi face politică. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere şi îmi va îngădui viitorul să sprijin această instituţie. Dar nu dintr-o funcţie publică”, afirma generalul. Această declarație a dispărut de pe site-ul romania-actualitati.ro în octombrie 2021, dar ulterior a fost repostată.

În cartea sa, Ciucă a explicat de ce și-a încălcat promisiunea și a intrat totuși în politică, mai întâi ca ministru al Apărării în 2019: „Am primit un telefon de la Președintele României (n.red. Klaus Iohannis) prin care mă întreba dacă sunt de acord să trec în rezervă și să devin ministru al Apărării. Președintele e comandantul forțelor armate și, chiar dacă ceea ce îmi adresa era o rugăminte, venită din partea dumnealui, era un fel de ordin, nu puteam să refuz”.

„Am intrat în politică abia peste un an, când am candidat pe listele pentru Senat, din partea Partidului Național Liberal. La începutul lunii noiembrie 2020, am fost chemat la premier, domnul Ludovic Orban, care era și președintele PNL și mi-a spus că ar fi bine să devin membru PNL și să candidez pe liste în județul natal, Dolj. Am acceptat și așa am intrat în politică”, a mai povestit Ciucă.

Ministrul de Atunci al Apărării a intrat în PNL în toamna lui 2020, dar nu putea candida și la șefia partidului pentru că statutul PNL prevede că vechimea în partid trebuie să fie de cel puțin 5 ani. Așa că Nicolae Ciucă a primit o derogare de la statut pe 5 aprilie 2022, iar pe 10 aprilie 2022 a devenit președintele PNL, fiind singurul candidat.

Nicolae Ciucă, locul 3 în topul longevității președinților PNL din ultimii 15 ani

Nicolae Ciucă era președintele PNL din aprilie 2022 și este președintele Senatului din iunie 2023. El a fost și premierul României în perioada noiembrie 2021-iunie 2023.

Cariera politică a lui Nicolae Ciucă a inclus următoarele borne:

noiembrie 2019-decembrie 2020 – ministrul apărării naţionale

decembrie 2020 – prim-ministru interimar şi ministru al apărării naţionale

decembrie 2020-prezent – senator

decembrie 2020-noiembrie 2021 – ministrul apărării naţionale

noiembrie 2021-iunie 2023 – premierul României

aprilie 2022-prezent – președintele PNL

iunie 2023-prezent – președintele Senatului

În acest moment, Nicolae Ciucă este pe locul 3 în topul longevității președinților PNL din ultimii 15 ani.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani si 2 luni

Ludovic Orban – 4 ani si 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – 1 an si 9 luni

