Fosta componentă a trupei Candy a publicat pe o rețea socială o imagine emoționantă cu ea și Vlad Huidu.

„Să fii iubit profund de cineva îți dă putere, în timp ce iubești profund pe cineva îți dă curaj. Acesta este motivul pentru care suntem un cuplu atât de tare! Te iubesc cel mai mult!”, a scris Giulia Anghelescu pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În cadrul unui interviu, fosta membră a trupei Candy a mărturisit că și în relația ei cu partenerul de viață au mai existat tensiuni.

„Anul acesta am împlinit 25 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Dacă am rezistat atât cred că o mai ducem. Nu știu cum am reușit. Am înțeles că trebuie să îl iubim cel de lângă noi cu defecte și cu calități.

Am învățat că nu este necesar să schimbăm persoana din relație. Cel mai important în relația noastră este că suntem, prieteni foarte buni și ne înțelegem. Știm care sunt limitele celuilalt”, a declarat Giulia la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO E gata, au divorțat după 13 ani de mariaj! Păreau cuplul perfect, iar despărțirea lor a șocat pe toată lumea

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro Iulia Vântur, declarații șocante despre relația cu Salman Khan, după 10 ani: „Eu am încercat...”

Observatornews.ro Daniel a murit la doar 28 de ani, după ce s-a înfipt cu Opelul într-o casă din Rătești. Mașina tânărului sătmărean a intrat cu viteză prin zid și a rămas suspendată în perete

Știrileprotv.ro Un tânăr de 21 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, chiar sub privirile tatălui său. De ce a recurs la acest gest

FANATIK.RO Ce pensii primesc doi români în Spania după 22 de ani de muncă. Cu o cotizație minimă, suma este uriașă față de ce ar fi luat în România

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2022. Racii ar fi bine să fie rezervați și față de bucuriile intense și față de orice fel de dezamăgire sau tristețe