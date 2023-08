Mihai Albu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri de pantofi din România, a fost invitat la emisiunea „În oglindă”. În cadrul interviului, designerul a făcut confesiuni emoționante și a oferit o perspectivă intimă asupra vieții sale și a parcursului său profesional.

În anul 2013, Mihai Albu și Iulia au divorțat, iar fiica lor a rămas în grija mamei. Designerul spune că nu s-a înțeles prea bine cu fosta soție atunci când a venit vorba despre programul de vizită, astfel că el a fost nevoit să apeleze la instanță.

„Eu am crezut că va fi o înțelegere, dar nu a fost așa. Atunci a trebuit să mă adresez instanței judecătorești și să cer un plan de vizitare concret, pe care l-am și obținut.Am cerut două weekend-uri și sărbătorile legale să fi împărțite în mod egal”, a spus Mihai Albu.

Mikaela, fiica lor, are 12 ani și a locuiește cu mama ei. Mihai și-ar dori să își petreacă mai mult timp cu copilul său și să aibă o relație mai apropiată.

„Mikaela nu e ok, dar pentru ce copil e bine când părinții nu mai sunt împreună. Sigur că sunt niște traume, eu unul am încercat și am avut grijă să resimtă cât mai puțin. Dar sigur e un șoc pentru un copil. Unii trec mai ușor, alții mai greu… Și relație e greu de ținut. Nu e ceva complet. Ideal ar fi ca un copil să crească în familia lui, cu tatăl, cu mama lui. Facem cât se poate! Relația cu Mikaela nu e ok, e loc de mai bine. Tatăl care e plecat, el e plecat. Nu poți înlocui sau completa niciodată timpul acela pe care l-ai fi avut stând zi de zi”, a mai spus Mihai Albu, potrivit cancan.ro.

„Am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, astfel că nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”

Cu o carieră impresionantă în lumea modei, Mihai Albu ne dezvăluie detalii mai puțin cunoscute despre drumul său către succes. Acesta va povesti despre perioada studenției, când a trăit din salariul mamei sale din cauza unei situații financiare dificile în care se afla. Acele momente l-au determinat să lucreze intens la brandul Mihai Albu și să creeze piese unice.

„Încă din timpul Facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei… Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, spune Mihai Albu.

La doar 16 ani, a primit vestea tragică că tatăl său a suferit un infarct pe stradă și a încetat din viață. Acest moment a reprezentat o traumă profundă, dar l-a învățat si să privească viața cu determinare și să aprecieze fiecare moment al acesteia.

„Într-o dimineață, pe la ora 5:30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis usa si m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc… A făcut infarct pe stradă”, a povestit Mihai Albu despre modul în care a aflat vestea morții tatălui său.

