Mihai Trăistariu ține de o săptămână o dietă drastică, pentru că își dorește să scape cât mai repede de kilogramele în plus. Până acum, el a slăbit aproape 4 kilograme. Artistul mărturisește că s-a îngrozit atunci când s-a urcat pe cântar și a văzut că are 72 de kilograme, astfel că a luat măsuri de urgență.

„Am slăbit deja aproape 4 kilograme, în doar o săptămână. Deci într-un timp-record. Nu mai mănânc dimineața. Mănânc doar o dată la prânz. Și seara iau ceva semințe, alune, nuci, stafide. Adică tot nimic! Înfometarea e mama slăbitului. Orice-ar zice nutriționiștii. Fac și economie, cu ocazia asta”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click!.

A ales să se înfometeze, deși această metodă de slăbire nu este deloc indicată pentru sănătate. A renunțat la micul dejun și face mult sport.

„Ieri, de exemplu, am mers pe jos 14 kilometri, din Mamaia Nord (unde locuiesc) până-n centrul orașului Năvodari și-napoi. Evident că mă doare spatele, mă dor picioarele, mă dor toate cele.

Probabil așa pățești peste 40 de ani. Te doare zona lombară și se propagă durerea spre picior. La 20 de ani, alergam o oră și n-aveam nici pe naiba. Am început să și gâfâi, așa e după 40 de ani.

Recomandări DOUĂ JUSTIȚII: Secureanu poate obține prescriere într-un dosar care durează de cinci ani, dar își așteaptă sentința finală într-un proces de trei ani

De pe 3 ianuarie m-am reapucat de sală, ca să nu ajungă să curgă pieile pe mine. Și-atunci pielea care atârna aiurea, se trage frumos pe corp și totul arată fit”, a mai spus Trăistariu.

„Vreau să dau colăceii jos, ca să fiu slab”

Cântărețul spune că în pandemie s-a îngrășat, pentru că mânca foarte mult. Mihai Trăistariu își dorește să scape de surplusul de grăsime, însă nu vrea să crească masa musculară foarte mult.

„De la pandemie m-am îngrășat 10 kilograme. Aveam 62 înainte de pandemie, în 2019, cam ăsta e normalul meu unde arăt perfect. După pandemie și doi ani de stat acasă, am ajuns la 72 de la mâncat mult.

De la cele 72 de kilograme am ajuns totuși, în decembrie 2022, la 69. M-am enervat și m-am dus la sală. Fac aparate, nu mai fac intens. Acum șase ani am avut antrenor personal ca să fac mușchi. Acum însă, nu mai vreau mușchi, că am făcut burtă și țâțe, acum vreau să dau colăceii jos ca să fiu slab!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Plângere penală și acuzații în Poliția Română. Un șef „a risipit 15.000 de lei bani publici ca să-l târască prin tribunale” pe polițistul care semnalase nereguli în sistem

„Nu mănânc nimic, doar apă și răbdări prăjite”

Mihai Trăistariu are câteva luni la dispoziție pentru a arăta cum își dorește, mai exact până la vară. A recunoscut că se înfometează pentru a slăbi.

„Vreau să trag grăsimea în câteva luni, până la vară. Mă și înfometez, nu mănânc nimic. Azi am mâncat doar niște fulgi cu lapte, atât! Ieri am băut numai apă, seara mă durea burta și am băgat niște nuci, alune.

Trebuie să mă sacrific puțin! Am ținut și dieta rime acum 10 ani, nu funcționează că slăbești și după te îngrași la loc. Trebuie să mănânci mai nimic.

La mine buba sunt foietajele dulciurile, făinoasele, spaghetele. În fiecare zi îmi luam tiramisu, mâncam dulce și pâine multă. Acum, în loc de dulce bag o linguriță de miere cu propolis.

Am făcut și băi cu sare că mă dureau oasele. Ce dietă?! Nu mănânc nimic, doar apă și răbdări prăjite! Acum am 65 de kilograme. M-am urâțit la față. Dar îmi stă bine la corp!”, a concluzionat solistul, pentru Click!.

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Lovitura de grație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce s-a anunțat acum în Marea Britanie

Viva.ro O mai știi pe Florentina, fetița hrănită doar cu pufuleți și ceai, până la 5 ani? Cum arată acum, după ce a fost adoptată chiar de un medic

Observatornews.ro ''Aprinde becul, copilul e mort!'' Lacrimi amare pentru Gabriel, bebeluşul din Olt găsit fără viaţă, imediat după externare. Va fi înmormântat într-un sicriu alb

Știrileprotv.ro O fată de 16 ani, din Botoșani, a vrut să se sinucidă pentru că a fost violată de tatăl vitreg, iar mama nu o crede

FANATIK.RO Taxe auto 2023. Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă ai mașină

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2023. Taurii ar fi bine să folosească energia de astăzi pentru a domoli orice tendință războinică și a-și regăsi liniștea