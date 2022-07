În curând, Mirela Vaida va pleca în vacanță alături de familia ei și își dorește să arate cât mai bine în costum de baie. Vedeta a început dieta și au apărut primele rezultate, deși a mai și trișat. A fost la ziua lui Pepe, unde a mâncat tort și a băut șampanie, alimente care nu sunt deloc recomandate în regim.

„A trecut o săptămână de când am început dieta. Hai să vedem, 56,9. Am început dieta cu 59,7 kilograme. Deci am dat aproape trei kilograme. Ideea este că aș fi dat și mai mult, dar am fost pe la rude, m-au pus la masă, am fost la ziua lui Pepe, mi-a dat să mănânc tort, să beau șampanie, deci dacă am și trișat și tot am dat jos trei kilograme, vă dați seama ce bună este această dietă”, a spus Mirela Vaida.

Vedeta de la Antena Stars ține o dietă care presupune șase mese slabe în calorii, fără zahăr și carbohidrați. De asemenea, cele șase mese conțin mulți nutrienți și minerale.

Când a început procesul de slăbire, Mirela Vaida cântărea aproximativ 60 de kilograme, iar acum are 56,9. În primele două zile, prezentatoarea a slăbit 1,6 kilograme.

„Așa că cele 4-5 kilograme care sunt fix pe burtă și pe șolduri se văd cel mai rău. Am 60 de kilograme și 1,58 m înălțime. Este enorm! Teoretic, ar trebui să am 50. Sâmbătă dimineața, înainte de dietă, 59,7 kg! 1,58 cm înălțime. Am reușit să slăbesc 1,6 kg în două zile, fără înfometare. Azi am 58,1 kg”, a mai spus Mirela Vaida.

