Show-ul de vineri seara, 14 martie, a început cu momentul aniversar pentru Andi Moisescu, oferit de Pavel și Smiley, care s-au costumat, dând impresia că sunt doi participanți dornici să își arate talentul pe scena de la Pro tv.

„Ce surpriză. Am zis să nu mai aștept, am dat X. Dar vă mulțumesc din suflet pentru acest moment. Nu mă așteptam, apreciez”, a spus Andi, în timp ce colegii și publicul i-au cântat la mulți ani. Andi Moisescu a împlinit 46 de ani, pe 26 octombrie anul trecut. Acesta face parte din juriul show-ului Românii au talent, încă din 2011.

Vedeta PRO TV – post unde prezintă „Apropo TV” și „Pe bune?!” și jurizează concursul „Românii au talent” – ne-a mărturisit recent că, în ciuda faptului că el a fost un elev conștiincios, căruia i-a plăcut să meargă la școală, nu are pretenția ca Luca și David să-i calce pe urme. Totuși, și el, și soția lui, Olivia Steer, își doresc ca băieții să aprofundeze cât mai mult materiile predate și să găsească discipline care să le placă. „Eu am privit destul de serios școala și chiar mi se pare că e un lucru foarte important în viață. Vreau să le spun deschis copiilor: nouă ne place să glumim, să spunem cum chiuleam noi, cum făceam noi petreceri, cum ne dădeam peste cap și făceam toate năzbâtiile în școală. E și asta adevărat, nu vreau să par că sunt vreun Arsenie Boca proiectat în învățământul românesc, nici pe departe, dar totuși acordam școlii importanța pe care chiar o avea. Am avut multe de câștigat din școală și de pe urma școlii„, ne-a mărturisit Andi.

