Andreea Bănică și Lucian Mitrea pun mare accent pe educația celor doi copii, Sofia și Noah. În această vară, adolescenta a lucrat la hotelul din Eforie Nord al părinților ei pentru a simți pe propria piele cât de greu se câștigă banii. Artista își dorește ca cei doi copii ai săi să fie responsabili și să fie educați și din punct de vedere financiar.

Într-un interviu pentru ego.ro, Andreea Bănică a explicat de ce a pus-o pe Sofia să muncească la doar 14 ani, deși ea ar putea să îi ofere tot ceea ce își dorește.

„Nu are ce să facă, la vară este la hotel”, a spus cântăreața. „Mă bagă la recepție”, a completat fiica ei. „În vacanța de vară o să fie și ea câteva ore pe acolo, să învețe lucruri, pentru că un om deștept trebuie să treacă prin foarte multe experiențe în timp. Ca să poți să ajungi la un nivel și să poți să ridici un business de genul acesta, clar trebuie să treci prin niște experiențe. Și atunci trebuie să vadă și ea despre ce este vorba. Îți dai seama că nu las greul pe umerii ei. Doar că o luăm cu noi pe acolo, să vadă cum este treaba ta”, a continuat Andreea Bănică.

Întrebată dacă fiica ei este plătită pentru munca depusă, cântăreața a răspuns: „Da. Și anul trecut a fost jos la magazin, unde a vândut niște produse pe acolo. Era un minimarket și era foarte supărată că deja treceau băieții pe acolo și îi lăsau bilețele cu numere de telefon și era foarte afectată”.

Sofia, fiica Andreei Bănică, dublează un personaj în filmul „Wonka”

Adolescenta este foarte mândră că a reușit să treacă de casting și dublează un personaj din filmul „Wonka”. „O dublez pe Noodle și mi se pare așa că ne-am potrivit una cu alta. Adică era o chimie între mine și personaj. Mi se pare că am interpretat-o foarte drăguț”, a spus Sofia Mitrea pentru sursa mai sus-menționată.

La fel ca mama ei, adolescenta este atrasă de partea artistică și se gândește chiar la o carieră în acest domeniu. „De film nu știu sigur. Nu știu dacă aș putea să interpretez un personaj așa cu totul, poate dacă mai încerc. Dar cred că o să mai continui. În «Wonka» și cânt, deci poate am să mai cânt, poate o să mai dublez în filme. Chiar îmi place partea asta artistică”.

Sofia, o adolescentă competitivă

Până la vârsta de 9 ani, fiica Andreei Bănică a făcut dans de performanță, dar artista a decis să o retragă, după ce aceasta începuse să aibă câteva ticuri. „Dar am retras-o pentru simplul fapt că avea foarte multe ticuri. Își dorea să fie foarte bună și la școală, și la dansuri. Și atunci nu înțelegeam ce se întâmplă cu ea. Am tot stat, am tot stat, m-am gândit și, la un moment dat, i-am propus să facem o mică pauză. Așa am luat-o. Cu vrăjeală”, a povestit Andreea Bănică.

Și a continuat: „Am vrăjit-o frumos, i-am spus că, dacă e, după aceea merge din nou, dacă nu mergem în altă parte și o să facă de fun. Ideea e că i-am băgat un pic în cap informația și vreau să spun că a doua zi, după ce nu am mai dus-o la dansuri, copilul nu a mai avut niciun tic. Niciunul. Ulterior, că mi-a reproșat că nu am mai dus-o, i-am spus că poate să meargă unde vrea ea, dar nu mai vreau să facă de performanță. Pentru că săraca era 4-5 zile numai acolo”.

Sofia a povestit că este foarte competitivă, iar atunci când făcea gimnastică a acceptat cu greu să fie pe locul 3 la un concurs. „Când făceam gimnastică, chiar eram foarte competitivă. Prima dată când am luat locul 3, când eram mică, am fost atât de tristă că eu nu eram pe partea înaltă a podiumului și că eram mai jos. Am fost distrusă efectiv. Dar așa la școală și în rest nu prea sunt foarte competitivă. Adică vreau să am realizările mele, nu să îi întrec pe alții neapărat”, a dezvăluit adolescenta.

