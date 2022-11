Gheorghe Gheorghiu spune că e în turneu, de aceea nu a fost alături de soție, la aniversarea primului lor an de căsătorie. El e în Detroit, iar Gabriela e în New York. „Nu am putut petrece împreună aniversarea căsătoriei noastre.

Eu sunt în turneu cu Bebe Mihu și în clipa aceasta sunt la Detroit, iar Gabriela este la New York. Dar ne luăm revanșa și vom petrece la final de an. Vom avea timp și pentru noi. Intenționăm să mergem într-o croazieră”, a declarat Gheorghe Gheorghiu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Povestea de iubire dintre Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Băncescu

Gabriela Băncescu a povestit cum a început, de fapt, relația lor. „Noi ne cunoaștem de exact 28-29 de ani, dar ne-am cunoscut profesional. Ne-am cunoscut când am venit în turneu, atunci aveam restaurantul și venea des cu artiști și așa, dar atunci a fost așa o situație că eu aveam o viață mai dificilă, munceam foarte mult, aveam probleme din toate părțile. (…)

Recomandări Am fost la un spectacol de operă la Odesa. Întârziat cu aproape o oră din cauza unei alarme de atac aerian, când artiștii și publicul au mers în adăpost

Era o legătură de prietenie și așa, cu anii, eu aveam încredere în el, el în mine, ne ajutam foarte mult și așa s-a legat”, a mărturisit soția lui Gheorghe Gheorghiu, pentru Antena Stars, conform Spynews.

Soția lui Gheorghe Gheorghiu a primit inelul de la artist în Florida. „El s-a dus acolo (n.r. – în Florida) înainte că rămăsese din turneu și s-a dus cu prietenii, au cumpărat inel. Eu când am aterizat cu fiul meu (…) am văzut că era agitat așa, nu mai avea stare (…) a scos inelul, nici nu mai știu ce a zis. (…) Când am văzut că scoate inelul nu-mi venea să cred”, a adăugat aceasta.

Gabriela Băncescu este una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea de români din New York.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Detaliul remarcat de jurnaliștii români în avioanele Qatar Airways. Ce au văzut pe monitoare i-a uimit. Nu se așteptau la asta

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație după explozia din Polonia! NATO a făcut anunțul ULUITOR!

Viva.ro Lia Bugnar a răbufnit acum! Declarația neașteptată făcut de actriță după ce a aflat că Theo Rose este însărcinată: 'Un soi de milă...'

Observatornews.ro Momentul în care Culiţă Sterp loveşte cu bolidul său un Logan, în centrul Clujului. Celebrul interpret era beat, a trecut pe roşu şi a plecat de la locul accidentului

Știrileprotv.ro Biden îi răspunde lui Zelenski, care a contrazis SUA și NATO privind originea rachetei din Polonia

FANATIK.RO Greşeala uriaşă pe care o fac mai toţi românii când se uită la televizor. Așa se dublează factura la curent

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2022. Balanțele au parte de o zi deosebit de interesantă, care îi invită la reconsiderarea unor convingeri proprii