Daria este studentă la o facultate de arte, dar are deja și un loc de muncă. Tocmai din acest motiv, este posibil ca sărbătorile de iarnă să le petreacă departe de mama sa, care se află în România acum.

„Sper să reușească să ajungă. Fiică-mea deja îmi zicea că nu crede că o să reușească și că, probabil, cel mai devreme o să reușească în primăvară, deși ea își dorește foarte tare.

Numai că ea în momentul acesta își pregătește licența și fiind o facultate de arte, asta presupune niște expoziții înainte, niște predări de material video înainte, e mai complicat la ea.

Și apoi ea lucrează. Ea e un copil, care a lucrat din momentul în care a terminat liceul, în paralel cu școala, absolut tot timpul.

Nu cred că a avut două luni în care să nu lucreze, nu știe altfel.”, a mărturisit Narcisa Suciu, în urmă cu puțin timp, pentru playtech.ro.

„Cred că primul job era la o grădiniță, pe urmă la o creșă. Și am zis: mama, cred că nu e o idee foarte proastă. Pentru că eu în momentul în care am avut-o pe ea, mi-am dat seama că e primul moment în care am văzut un nou-născut. Adică chiar nu știam cum se face cu un bebe, dar ea a avut ocazia să experimenteze chestia asta deja.

Pe urmă a lucrat la o librărie foarte mare, librăria națională cum ar veni. Pe urmă a fost angajata universității la care este studentă, iar acum lucrează la magazinul de unde își cumpără pensulele, pânzele și asta o încântă foarte tare, pentru că fiind angajat are 70 la sută reducere la pânze și la culori și asta sigur că înseamnă foarte mult pentru ea.

Dar e un copil harnic, mă rog, nu mai e un copil, că e o femeie în toată firea. E o femeie harnică și foarte responsabilă.”, a mai spus artista pentru sursa citată.

Narcisa Suciu, în vârstă de 48 de ani, s-a mutat în urmă cu mai mulți ani împreună cu fiica sa în Finlanda, unde și-a urmat cariera artistică. Ea a scris și o carte, ca un ghid pentru părinți, în ceea ce privește relația cu copiii lor.

Artista are o căsnicie de 13 ani cu un finlandez pe nume Veikko Miettinen, pe care îl iubește și acum nespus.

