Regizoarea Natalie Musteață va deschide cea de-a 10-a ediție a American Independent Film Festival 2026. Prima cineastă de origine română laureată a Premiilor Oscar va urca pe scena festivalului de la București, într-un open talk despre experiențele care i-au schimbat parcursul în viața personală și profesională, precum și despre drumul care a condus-o către Oscar.

„Two People Exchanging Saliva” va putea fi văzut pe marele ecran de publicul din România în deschiderea American Independent Film Festival, care va avea loc între 5 și 7 iunie 2026, la București.

Natalie Musteață ajunge la București între 5 și 7 iunie 2026

„Two People Exchanging Saliva” este un scurtmetraj distopic care are loc într-o societate absurdă în care sărutul este interzis și pedepsit cu moartea, iar oamenii plătesc pentru bunuri primind palme peste față.

Povestea o urmărește pe Angine, o femeie nefericită care face cumpărături compulsiv într-un magazin universal. Aici dezvoltă o mică obsesie pentru Malaise, o vânzătoare tânără și simpatică. Cele două femei reușesc să se apropie, dar relația lor începe să atragă suspiciunile unei colege geloase, într-o lume în care orice formă de intimitate este strict controlată.

Filmul folosește această premisă absurdă pentru a explora teme precum represiunea, dorința, controlul social și fragilitatea libertăților personale, sugerând că gesturile simple de tandrețe pot deveni acte de rezistență într-un sistem autoritar.

Natalie Musteață are un doctorat în istoria artei și a curatoriat un număr impresionant de expoziții în Statele Unite, studiind relația dintre artă, limbaj și societate. Pentru a face tranziția către lumea filmului, Natalie Musteață a făcut un master în cinema, care a fost urmat de o colaborare cu Alexandre Singh.

Implicarea Isabellei Huppert și a lui Julianne Moore ca producătoare executive a venit după un circuit festivalier impresionant al filmului, susținut de o strategie de promovare intensă.

Julianne Moore a fost impresionată de modul în care regulile sociale sunt transpuse în mod absurd în povestea filmului. La finalul zilelor de lucru, vânzătoarele se machiază pentru a arăta ca și cum ar avea vânătăi pe față, simulând astfel bogăția, într-o lume în care palmele peste față au devenit monedă de schimb.

Regizoarea de origine română urcă pe scena American Independent Film Festival 2026

„Two People Exchanging Saliva” a reușit să atragă și alte nume importante în jurul său, pe actrița Zar Amir Ebrahimi, cunoscută pentru rolul din „Holy Spider” și care a obținut premiul pentru interpretare la Cannes, pe Luana Bajrami, din „A Private Life”, și pe Vicky Krieps, din „Father Mother Sister Brother”.

Premiul Oscar câștigat de „Two People Exchanging Saliva” confirmă succesul regizoarei de origine română Natalie Musteață, care a transformat un concept neconvențional într-un proiect remarcat la nivel internațional. Scurtmetrajul a avut premiera la Telluride Film Festival și a atras atenția criticilor datorită amestecului de distopie și critică socială.

