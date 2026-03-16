Ce s-a întâmplat exact la Oscarurile 2026

La categoria Best Live Action Short Film, prezentatorul Kumail Nanjiani a anunțat că există două filme câștigătoare: „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”. Presa americană a subliniat imediat că este vorba despre un rezultat aproape imposibil la o gală atât de mare, mai ales într-o epocă în care Academia are mii de votanți.

Momentul a fost și mai spectaculos pentru că egalitatea s-a produs într-o categorie de scurtmetraj live-action, unde asemenea rezultate sunt și mai rare. De fapt, este doar a doua oară când această categorie se termină la egalitate. Prima dată s-a întâmplat în 1994.

De ce este atât de rar un egal la Oscar

Oscarurile există din 1929, însă egalitățile aproape că nu există în istoria lor, notează The Daily Beast. Baza oficială a Academiei consemna anterior doar șase egalități, iar ediția din 2026 a adăugat-o pe a șaptea. Ultima dată se întâmplase la gala din 2013, când „Skyfall” și „Zero Dark Thirty” au împărțit trofeul pentru Sound Editing.

Situația a apărut pentru că Academia are astăzi un corp de vot foarte mare. În prezent, are peste 10.500 de membri eligibili să voteze în runda finală, ceea ce face ca un egal perfect să fie foarte greu de obținut. În anii de început, când numărul votanților era mult mai mic, astfel de situații erau ceva mai plauzibile.

Prima egalitate a produs și o schimbare de reguli

Potrivit Slash Film, prima egalitate oficială a venit la ediția din 1932, la categoria Cel mai bun actor, între Fredric March pentru „Dr. Jekyll and Mr. Hyde” și Wallace Beery pentru „The Champ”. De fapt, nu fusese un egal perfect, pentru că March avusese un vot în plus, dar regulile de atunci spuneau că dacă un concurent termina la mai puțin de trei voturi distanță, primea și el premiul. Tocmai acel caz a dus ulterior la schimbarea regulilor, iar de atunci un egal înseamnă egalitate reală la voturi.

Iar Oscarurile nu au fost gândite să producă des astfel de momente, ci din contră, chiar prima egalitate a împins Academia să strângă regulile, tocmai ca să evite repetarea situației.

Celelalte egalități care au rămas în istorie

A doua egalitate a venit în 1949, mai scris sursa citată, la Cel mai bun scurtmetraj documentar, unde au câștigat împreună „A Chance to Live” și „So Much for So Little”. Ambele filme aveau în centru teme legate de viața copiilor și de sănătatea publică.

Poate cea mai celebră egalitate din istoria Oscarurilor a venit în 1968, la Cea mai bună actriță, când Katharine Hepburn pentru „The Lion in Winter” și Barbra Streisand pentru „Funny Girl” au terminat la egalitate. Acela a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria galei, pentru că a pus față în față două nume uriașe din două epoci diferite ale Hollywoodului.

În 1986, Academia a mai avut un egal la Cel mai bun documentar, între „Artie Shaw: Time Is All Youve Got” și „Down and Out in America”. Apoi, în 1994, categoria Cel mai bun scurtmetraj live action a mai produs o egalitate, între „Franz Kafkas Its a Wonderful Life” și „Trevor”. Filmul „Trevor” avea să fie important și dincolo de cinema: a stat la baza proiectului care a dus la apariția organizației non-profit The Trevor Project, cunoscută astăzi pentru sprijinul oferit tinerilor LGBTQ+.

Ultimul egal de dinainte de 2026 a fost la gala din 2013, când „Skyfall” și „Zero Dark Thirty” au împărțit Oscarul pentru Sound Editing. După acel moment, au trecut 13 ani fără nicio altă egalitate.

Filmul care a adus Oscarul româncei are o premisă imposibil de ignorat

„Two People Exchanging Saliva” a atras atenția și prin povestea sa. Filmul imaginează o societate în care sărutul este interzis și pedepsit cu moartea, iar gesturile de violență au devenit normale. Ideea puternică, neobișnuită și provocatoare a făcut ca scurtmetrajul să iasă rapid în evidență în circuitul festivalurilor și apoi în sezonul de premii.

Într-o lume în care tandrețea este tratată ca o crimă, filmul vorbește despre control, frică și regulile absurde pe care societatea le poate impune asupra vieții intime.

Cu acest premiu de la Oscarurile 2026, Natalie Musteață nu a câștigat doar o statuetă, ci a intrat în istoria Academiei. În aproape 100 de ani de Oscaruri, doar șapte ediții au produs un astfel de rezultat. Iar acum, pe acea listă foarte scurtă, apare și numele unei regizoare de origine română.

