„Suntem foarte bine, cumva am intrat într-o normalitate. E şi cea mai lungă relaţie a mea. Suntem de ceva timp, trecuţi de cinci luni. E foarte ocupat. Cumva e bine că nu simţim lipsa unul celuilalt. El are norocul că eu mereu sunt cu tata, cumva ştie, iar eu am noroc în încrederea mea. Nu ţii pe nimeni cu forţa, orice s-ar întâmpla, dacă vrea să plece, o să plece oricum. Gelozia e bună, dar să aibă doza aia…”, a spus Nicole Cherry despre iubitul ei.

„Eu când nu sunt compatibilă cu cineva, nu pot. Mi-am dat seama că nu suntem compatibili, că nu am putea niciodată să ajungem la mai mult. Mi-am pus o prietenă să mă sune să-mi zică: arde casa, nu știu!”, a spus Nicole Cherry la Antena Stars.

Recent, cântăreața Nicole Cherry a fost fotografiată în tandrețuri cu iubitul ei, pe pârtie. Artista e mai fericită ca niciodată în brațelel bărbatului care este cu opt ani mai mare ca ea.

