Nicoleta Nucă e o moldoveancă atipică: “N-o să mă vezi gătind plăcinte și sarmale!”. Stă cu chirie în București

În vreme ce colegii săi – majoritatea, dacă nu toți – strâng bani la ciorap ca să-și ia propria locuință, Nicoleta Nucă nu se grăbește să devină proprietară în Capitală.

Artista se gospodărește singură, dar este o moldoveancă atipică, în sensul că nu e atrasă de arta culinară și nu gătește ”ca la mama acasă”.

”Eu fac de toate în casă. Deși nu îmi place neapărat, știu să și gătesc și gătesc uneori, când am chef. Nu mă complic foarte mult, adică nu o să mă vezi gătind plăcinte și sarmale sau nu știu ce chestie complicată, pentru că am un regim de viață foarte sănătos, alimentația mea e foarte curată”, a specificat ea.

Ca oricare femeie, Nicoleta Nucă recunoaște că printre lucrurile care îi fac plăcere se numără cumpărăturile.

Artista susține că nu a devenit risipitoare de când câștigă bani frumoși din muzică, ci cochetăria a învățat-o de la o vârstă fragedă.

”Tot timpul am fost așa, mereu am cumpărat foarte multe haine și încălțăminte. Într-adevăr, nu merg pe ideea să cumpăr lucruri extrem de scumpe și de branduri neapărat. Am fost învățată de mică să îmi stea bine haina, atât contează. Nu contează că este scumpă sau ieftină, că este nouă sau second hand, nu mă interesează asta, cât să mă simt eu bine în ea și să îmi placă”, a adăugat ea.