În toamna anului trecut, Oana Mizil cântărea 77 de kilograme. Ea ajunsese să se îngrașe din cauza perioadei agitate prin care trecea, iar stresul a afectat-o foarte tare. Din cauza problemelor cu care s-a confruntat, fosta parteneră a lui Marian Vanghelie și-a găsit liniștea la biserică, unde s-a rugat zilnic.

„Eu am fost mereu slabă. 49 de kilograme până la 31 de ani. În sarcină m-am îngrășat, dar problemele au început cu adevărat o dată cu problemele acelea de la DNA, când mascații au intrat peste noi în casă. Mi s-a oprit lactația și am ajuns la 2 noaptea la spital cu urticarie cronica acută. 3 săptămâni am stat pe tratament cu cortizon, branulă, Medrol. Problemele nu au trecut, m-am îngrășat 15 kg din cauza stresului. Am sunat la spital la Viena, am facut analize, problema mea nu a trecut. Până când într-o zi am luat-o pe mama de mână, bebelușul în brațe și am făcut un tur de 7 biserici la care m-am rugat: Patriarhie, Sf. Stelian, Sf. Spiridon, etc. Vreau să-ți spun că atunci când am ajuns la ultima, adică la Sf. Spiridon, atunci am scăpat de problema de sănătate. Din păcate, de stres nu am scăpat și consecințele au fost neplăcute din toate punctele de vedere.”

„Când eu mă știam cum sunt și ce vedeam în oglindă era cumplit”

Oana Mizil a dezvăluit la ce trucuri naturale apelează pentru a se menține tânără. A făcut sport de la o vârstă fragedă, însă consideră că și gena o ajută foarte mult. Nu folosește creme scumpe, ci doar peeling-uri pe bază de ingrediente naturale.

„Eu am fost fit toată viața mea, de când mă știu am făcut sport. Când eram mică ai mei m-au dat la absolut tot: tenis, baschet, schi pe apă, schi pe munte. La schi pe apă chiar participam la concursuri. Stresul acesta zilnic de a fi cu kilograme în plus mă omora. Când eu mă știam cum sunt și ce vedeam în oglindă era cumplit. Eu am genă bună din familie. Mama este splendidă, are 67 de ani și nu îi dai vârsta, chiar și ea face sport. Bunica mea la 84 de ani avea pielea întinsă pe față și chiar de la ea știu toate trucurile de înfrumusețare naturală. Uite, eu nu fac peeling cu orice fel de creme de nu știu câți bani, nu! Peeling-ul meu este pe bază de tărâțe fine,de trei ori pe săptămână, iar după peeling îmi dau cu orice fruct sau legumă pe care o am atunci în frigider. Roșii, castraveți, orice, chiar mai râde fetița mea de mine. Dar lucrurile astea le-am învățat de la bunica mea și sunt sfinte pentru mine.”

După ce a observat că are probleme cu greutatea, Oana Mizil a fost la un medic, care a ajutat-o să slăbească 24 de kilograme în doar 4 luni. Din cauza greutății, femeia de afaceri avea probleme și cu rezistența, ea obosind destul de ușor. În prezent, fosta parteneră a lui Marian Vanghelie are 53 de kilograme, iar prietenele ei au recunoscut-o cu greu când au văzut-o.

„Am făcut aceste injecții, mi-am asumat această situație”

Oana Mizil a explicat care a fost metoda prin care a reușit să slăbească. A ales să țină dietă, să facă sport, dar a apelat și la niște injecții recomandate de medicul la care a fost.

„Mâncarea foarte sănătoasă a fost pe primul loc, iar dieta mea se baza pe proteină cu legume. Apoi am apelat la Ozempic- o injecție săptămânală cu semaglutidă (n.r. un medicament antidiabetic care ajută organismul să scadă concentrația de zahăr din sânge). Știm foarte bine că nu se poate slăbi doar din carne și legume, mai ales după o vârstă și într-un timp atât de scurt. Am făcut aceste injecții, mi-am asumat această situație și am făcut toate demersurile. Am apelat la un medic specializat în Diabet și Boli Nutriționale, apoi am făcut toate analizele, am văzut că sunt ok și am început injecțiile, care se fac doar sub observație medicală. Eu m-am documentat foarte mult, am citit și știam care sunt și consecințele, acum după patru luni pentru că eu l-am oprit în luna decembrie mi-am făcut analizele în mod regulat și sunt foarte bine. Am dat jos grăsimea și fac și sport.”

Întrebată dacă vrea să își refacă viața sau să se împace cu Marian Vanghelie, Oana Mizil a răspuns: „Eu las lucrurile să curgă. Eu sunt un om extrem de credincios, un om care merge pe calea Bunului Dumnezeu și las lucrurile în viața mea în acest moment să curgă într-o normalitate firească. Ce va fi, va fi, și ce ne este scris numai Dumnezeu știe!”

