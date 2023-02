„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit.

Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, a mărturisit Oana Roman pe InstaStory, potrivit Spynews.

„Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa, să fie liniște. Nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă, legat de tot ce s-a întâmplat.

Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează. M-am sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot, pentru totdeauna”, a adăugat vedeta.

„M-am enervat foarte rău”

Zilele trecute, Oana a răbufnit și a făcut dezvăluiri stânjenitoare despre tatăl fetiței sale. Vedeta susține că Marius Elisei nu o duce prea bine cu banii. „Marius a vrut pui, că Marius a spus că se ocupă de ei. Bine, ar fi fost imposibil să se ocupe de ei pentru că el n-ar fi avut de unde să plătească niște mii de euro pe care eu i-am băgat în mâncare și în pastile.

El are bani doar de țigări și de băutură, probabil de la mă-sa, nu știu. M-am enervat foarte rău! Eu nu vând scump puii ăștia, eu îi dau cât să-mi acopăr fix cheltuielile și ce bani am băgat în ei, atât, în rest nu fac o afacere din asta”, spunea Oana.

