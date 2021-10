Prezentatoarea de la Prima TV a fost întotdeauna discretă cu viața sa personală. Andreea Berecleanu a fost invitata lui Florin Călinescu în show-ul pe care îl are la Prima TV, după ce și-a dat demisia de la PRO TV. Vedeta a reușit să-l surprindă pe colegul său cu o poveste din timpul liceului.

Nu mulți știau că Andreea Berecleanu, în perioada liceului, făcuse o adevărată pasiune pentru Florin Piersic Junior. Prezentatoare și-a adus aminte cum a plecat de la școală, cu acordul profesoarei, pentru a putea merge să-l vadă pe actor pe scenă.

„Am văzut recent contul de Instagram al lui Florinel Piersic și râdeam de una singură că el face niște chestii din astea, în stilul lui și are umorul ăla haios al lui. Și mi-am adus aminte că, odată, am chiulit, învățam seara, cred că eram prin clasa a XI-a. Și am chiulit cu voia profesoarei.

Am plecat mai multe fete pentru că Florinel avea spectacol la Casandra. Îl admiram bineînțeles, sunt un pic mai mică de vârstă. Florinel are 53 de ani și eu am 47. Avea spectacol de an la Casandra, era pe cheiul de vest. Am chiulit ca să-l vedem acolo, ei erau practic absolvenți. Noi, fetele, am mers pentru el, dar nu ne dai dreptate?”, i-a spus Andreea Berecleanu lui Florin Călinescu.

Cu puțin timp înainte de a intra în pandemie, Andreea Berecleanu s-a retras de la pupitrul știrilor Antena 1, însă, după 8 luni de pauză, aceasta a revenit la Prima TV.

