Cea mai mare controversă a apărut în jurul finalei programate pe 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey. FIFA anunțase inițial că prețul maxim pentru un bilet la finală va fi de 1.174 de lire sterline, însă pe site-uri se vând tichete și cu 8.333 de lire sterline la categoria 1 și 4.250 de lire la categoria 3.

Mai mult, un bilet pentru finală a ajuns să fie vândut cu 8,5 milioane de lire sterline, ceea ce înseamnă 10 milioane de euro. Locul este în sectorul 307, rândul 22, iar stadionul are o capacitate de 82.500 de locuri.

Prețurile uriașe au stârnit reacții vehemente în online. Oamenii s-au declarat șocați și au spus că nici măcar câteva mii de lire nu justifică ceea ce se vede din stadion. „Este mai mult decât o glumă, este o goană după bani și o rușine absolută”, a spus un fan. Altul a comentat: „Fotbalul frumos a dispărut”. Un al treilea a adăugat: „Fotbalul nu mai este pentru oamenii obișnuiți. Este aiurea ca prețurile să fie în halul acesta”.

În fața criticilor, președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a apărat și a declarat că organizația funcționează în limitele pieței. „Dacă unii oameni pun bilete la revânzare pentru 2 milioane de dolari, asta nu înseamnă că acela este prețul real și nici că cineva le va cumpăra”, a spus Infantino.

Nemulțumirile fanilor nu se limitează doar la bilete. Suporterii Angliei au acuzat și creșterea uriașă a tarifelor de transport. O călătorie de 30 de minute cu trenul de la Penn Station din New York până la stadionul MetLife, pentru meciul Angliei cu Panama, a ajuns de la 9,50 lire la 111 lire. Thomas Concannon, reprezentant al Asociației Suporterilor Angliei, a declarat pentru BBC că fanii se simt „jecmăniți” și „mai puțin bineveniți ca niciodată”.

Campionatul Mondial din 2026 se joacă între 11 iunie și 19 iulie, în Statele Unite, Canada și Mexic. Meciul de deschidere va avea loc în Ciudad de México, iar finala se va disputa pe stadionul MetLife din New Jersey.

