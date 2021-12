Viața i-a fost presărată cu multe obstacole, însă de fiecare dată Paula Chirilă a reușit să treacă cu mine peste toate problemele. Prezentatoarea TV a trecut printr-un divorț neașteptat, însă acum a reușit să se vindece și să fie mereu cu zâmbetul pe buze.

Din fosta căsnicie, Paula Chirilă are o fetiță în vârstă de 12 ani. Puțini știu că înainte de a o avea pe Carla, vedeta a pierdut o sarcină. Ani de zile a ținut totul ascuns și nu a vorbit despre momentul greu prin care a trecut. Paula Chirilă a pierdut o sarcină, când aceasta se afla într-un stadiu foarte mic, pentru că RH-ul ei este negativ, iar al fostului soț este pozitiv.

„Da, am pierdut o sarcină, în stadiu foarte mic, pentru că eu am RH-ul negativ, iar fostul soţ, pozitiv. Medicii ne-au spus că, în mod cert, sarcina avea RH-ul pozitiv, ca al fostului meu soţ, şi atunci organismul meu a respins sarcina. La următoarea sarcină am făcut permanent această analiză, ca să văd dacă nu cumva se va întâmpla la fel, dar nu a fost cazul”, a declarat Paula Chirilă pentru VIVA!

Paula Chirilă își crește singură fetița

După divorț, Carla a rămas în grija mamei sale. Paula Chirilă își crește singură fetița și are grijă ca acesteia să nu-i lipsească nimic. Cu fostul soț, prezentatoarea TV a rămas în relații bune de dragul copilului. De asemenea, vedeta de la Antena Stars consideră că un copil are întotdeauna nevoie de dragoste pentru a crește frumos.

„De dragoste! Şi toate deciziile care se iau în privința lui să fie mânate doar de dragoste, nu de neîmplinirea unui părinte, nu de dorinţa de control asupra vieţii cuiva. Doar de dragoste şi de dorinţa de a-i fi bine copilului, ăsta e drive-ul meu. O iubesc pe Carla cum nu am crezut că poate exista iubire. N-am crezut că pot simţi aşa ceva! E mai presus de

cuvinte, de raţiune, de tot, părinţii ştiu despre ce vorbesc”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

