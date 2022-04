Și-a dorit mult să devină prezentatoare de știri, astfel că, după 7 ani de muncă intensă, visul ei a devenit realitate. Cristina Dorobanțu a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre viața ei amoroasă, dar și cum trebuie să fie bărbatul care o poate cuceri.

LIBERTATEA: Cum este Cristina Dorobanțu când nu apare la TV? Ce nu știu oamenii despre tine?

Cristina Dorobanțu: Sunt puține lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine, am fost întotdeauna asumată. Tuturor celor care au dorit să îmi știe secretele le-am spus că cel mai bun lucru pe care îl pot face atât în viața de zi cu zi, cât și în carieră este să fie asumați, să spună lucrurilor pe nume, să nu pozeze, să nu se ascundă. Aceste lucruri i-ar putea afecta.

Cunosc multe persoane care au pornit la drum jucând un rol și cel mai mare blestem a fost să continue acel rol până când oamenii și-au dat seama că nu sunt deloc personajul pe care îl arăta.

– Întotdeauna ai fost rezervată în ceea ce privește viața ta privată, însă mulți vor să știe dacă ești singură sau există cineva în viața ta?

– Când vine vorba de viața mea personală, lucrurile nu sunt deloc simple. Când voi avea ceva de declarat, voi ieși în fața tuturor și voi spune cu zâmbetul pe buze și radiind de fericire, pentru că sunt, așa cum spuneam, o femeie asumată.

– Cum este bărbatul ideal pentru tine? Spune-mi cum poți să fii impresionată sau cucerită.

– Bărbatul ideal pentru mine este acela care m-ar susține necondiționat și m-ar proiecta ca fiind universul lui. Sunt puțini bărbați care fac asta, dar cei care pot face acest lucru, cu siguranță, sunt cei mai fericiți bărbați din lume. Sunt bărbații ideali.

– Știu că îți dorești mult să ai un copil. Ce fel de mamă crezi că vei fi?

– Voi fi cea mai bună mamă din lume.

– Expunerea publică ți-a afectat în vreun fel relațiile?

– Nu, pentru că întotdeauna în jurul meu am avut norocul să am persoane care au fost mândre de ceea ce eu am făcut. Expunerea publică nu mi-a afectat relațiile, eu sunt o femeie puternică și am știut întotdeauna să pun punctul pe i și să explic celor care au făcut și fac parte din viața mea că tot ceea ce fac este ceea ce îmi doresc cu adevărat.

– Pasiunea pentru modă o ai de când ești mică. Cât ai cheltuit cel mai mult pe haine și care este cel mai scump obiect vestimentar din garderoba ta?

– Cheltui enorm pe haine, mare parte din salariul meu merge în această direcție și știu că nu este potrivit. Nu am ce să fac, poate doar să merg la terapie. :) În ceea ce privește cel mai scump obiect vestimentar din garderoba mea, acesta este un sacou pe care l-am primit cadou de la cea mai bună prietenă a mea.

– Ce părere ai despre intervențiile estetice? Ai apelat la astfel de proceduri?

– Sunt de părere că oamenii trebuie să facă și ceea ce își doresc. Nu sunt în poziția în care să critic un om sau să îl condamn pentru ceea ce decide cu corpul lui, cu viața lui. Eu am apelat la intervenții estetice, am implant mamar și am apelat și la acid hialuronic în zona buzelor. Nu am nimic împotriva lor, consider că atâta timp cât putem apela la ele, nu văd de ce să nu o facem, nu este nimic rușinos.

