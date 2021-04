„Îmi fac singură o urare / Că de când cu pandemia / S-a schimbat “coregrafia”. / Adriana, dragă mea, /Luptă și nu te lasa /Să te ajungă fricile /Să te îngroape grijile! /Viața ți le-a dat pe toate /Rele, bune, cât se poate./ Carieră, 2 copii, /Studenți și prieteni mii, /Iubire și sănătate,/ Casă cu grădina-n spate,/ Necazuri și mici belele,/ Și nopți cu privirea-n stele,/ Pensie mică, dar este,/ Călătorii de poveste,/ Cinci cărți scrise – de gătit,/ Turnee fără sfârșit,/ Ai școală particulară, de dezvoltare personală/ Prin teatru dar și prin joc./ Un destin plin de noroc!/ Ai de toate…Ce ai mai vrea,/ Ție Dumnezeu să-ți dea?/ Bucură-te, râzi cu viață/ Și-ai putere dimineață/ Să-i mulțumeșți celui de sus/ Pentru tot ce ți-a “propus”!/ Dar să nu lași garda jos!/ Fii la lume de folos!/ Trăiește simplu în pace!/ Fiindcă, Dumnezeu aude/ Și glasul celui care tace!”, a scris actrița pe contul personal de Facebook. Prietenii ei din mediul online au reacționat cu mii de aprecieri și de urări.

După cum chiar ea a mărturisit în urma cu ceva vreme, de-a lungul vieții sale, Adriana Trandafir a trecut și prin momente mai puțin plăcute. La 50 de ani a aflat că a fost înfiată.

„După foarte multă vreme am aflat că eram înfiată. Pentru mine a fost un mare șoc, pentru că nu mi-am imaginat lucrul ăsta.

Să afli, după o viață de om, că mai ai trei frați. Și am avut senzația, la început, că am fost mințită. Poate că și nespunerea adevărului este, într-un fel, o minciună. Mi-o amintesc pe mama biologică, pentru că am cunoscut-o. Știam că mă iubește, dar nu știam de ce mă iubește atât de mult, dintre toate femeile alea. Acum mă gândesc cu drag la amândouă. Poate că am fost fericită că le-am avut pe amândouă”, a povestit Adriana Trandafir, la „Sinteza Zilei”, de pe Antena 3, în urmă cu ceva vreme.

Actrița a aflat că a fost adoptată de unul dintre frații ei. Înainte ca mama sa biologică să moară, a spus tot adevărul. „Povestea este că am fost născută de mama mea naturală și sora ei m-a înfiat. Dar eu n-am știut lucrul ăsta. Și verișorii mei- doi- erau, de fapt, frații mei… Când m-a sunat fratele meu- aveam vreo 50 de ani- mă pregăteam să ies în oraș. ‘Familia Trandafir? Adriana? Surioară, sunt fratele tău. Mișu, de la Maramureș!

M-am așezat pe scară și i-am spus: ‘Povestește-mi!. Și mi-a povestit. El fiind mai mare decât mine, știa povestea… L-am întâlnit la moartea mamei, pentru că, înainte de a muri, mama biologică a spus adevărul. Din 80-90 de oameni adunați în curte, în noaptea de priveghi, am știut imediat că el e fratele meu”, a mărturisit Adriana Trandafir în aceeași emisiune.

