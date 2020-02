De Denisa Macovei,

Până să ajungă să umple sălile de concerte din Anglia, Italia, Spania sau Portugalia, Ion Paladi a trecut prin greutăți, fiind nevoit să-și înceapă cariera muzicală încă de la 11 ani, cântând la nunțile de la țară. Artistul de muzică populară a făcut tot ce i-a stat în putință să reușească și iată că a răzbit. Astfel, a urmat Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Dar în paralel cânta și în Corul Catedrei și și-a găsit un loc de muncă la o crâșmă din Chișinău, unde cânta în fiecare seară, tocmai pentru a reuși să se întrețină singur, ținând cont că familia lui era modestă, locuia la țară și nu era singurul copil.

„Dacă, în școala gimnazială, a fost cât de cât ușor pentru mine și părinți, fiindcă am învățat în satul meu natal, Chișcăreni, când am dat la liceu au început greutățile pentru familia mea. Părinții au trebuit să se împrumute de bani pentru a-mi achita orele de pregătire la intrarea la colegiu. Am învățat astfel încât să pot să intru la locuri fără taxă, căci altfel părinții nu aveau cum să-mi achite studiile muzicale și aveam să mă întorc înapoi în sat. Ai mei aveau destule cheltuieli, mai ales că acasă mai aveam doi frați mici de întreținut, așa că în fiecare weekend plecam în sat să cânt alături de tatăl meu și să câștig banii de drum și de mâncare. Părinții mei nu au știut unde se află Academia de Muzică. Ziua studiam, iar noaptea munceam”, ne-a povestit cântărețul de muzică populară. Ion Paladi recunoaște că i-a fost destul de greu să termine studiile, însă a avut parte de ajutorul și înțelegerea profesorilor. „Era foarte greu să cânți seara, iar dimineața la 8:30 să fii deja la studii. Uneori mai întârziam, alteori mai adormeam și ratam prima oră. Am avut mare noroc să am parte de profesori foarte înțelegători, care știau că muncesc seara și mai închideau ochii la absențele mele. La examene însă mă străduiam să fiu mereu foarte bine pregătit și să le susțin cu brio”.

Recomandări Confesiunea artistei japoneze care trăiește de 20 de ani în România: “Când am ajuns aici, toată lumea îmi cerea numărul de telefon și mă întreba ce salariu am!”

Pentru a se pune pe picioare, dar mai ales pentru a-și ajuta familia care a făcut mari sacrificii pentru cariera lui, Ion Paladi a muncit la numele lui încă din timpul facultății. La 23 de ani a scos primul album, iar de atunci a tot cântat și compus piese. În 2012 a lansat melodia „Dorul Basarabiei”, cel mai scump videoclip din folclorul românesc și totodată melodia care a devenit cartea lui de vizită. Această melodie i-a asigurat succesul și i-a adus concete în toată Europa, a umplut Sala Palatului din București și a strâns zeci de milioane de vizioalizări la videoclipurile lui de pe YouTube.

Citeşte şi:

Mărturisirea emoționantă a Andreei Bălan, la un an de când a făcut stop cardio-respirator. „Am faţă de Clara o sensibilitate”

Ți-a expirat buletinul? Ce acte sunt necesare, în 2020, pentru un nou buletin

GSP.RO Gafă monumentală, în direct la TV: „Îl dedic iubitei mele, soției mele și soacrei mele”