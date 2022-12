Florin Chilian, 53 de ani, este unul dintre artiștii apreciați din muzica românească. Melodiile sale cele mai cunoscute, „10″ și „Ce dacă”, în special, sunt difuzate și acum pe radiourile românești, chiar dacă au aproape două decenii de când au apărut pe piață.

Artistul a făcut câteva confesiuni din viața personală cu ocazia invitației în cadrul podcastului lui Damian Drăghici. Iar fanii bucureșteanului au aflat lucruri mai puțin cunoscute despre cântărețul care a învățat meserie de la un clasic al rockului, Vali Sterian. Florin Chilian are câteva povești tulburătoare de viață.

„Am ajuns la timp la întâlnirea cu întâmplările ce urmau să-mi schimbe viața”, a început artistul.

„Mergeam să mâncăm, la furat”

Cu bunul său prieten din copilărie, ilustrat apoi și într-o melodie al cărei refren era „Lasă, frate Sile, le-arătăm noi vile!”, cântărețul făcea pozne mari. „Știam toate locurile din București unde fac copacii fructe, mergeam să mâncăm. De fapt, mergeam la furat, la propriu, să facem rost de mâncare, eu cu un bun prieten din copilărie, Sile. Am furat o tricicletă la 3 ani. Cea mai puternică senzație a copilăriei? Foamea! Nu are nici sunet, nici gust, nici miros, dar te rupe-n cap! Tata ne-a părăsit, m-au crescut niște bulgari, apoi s-au prăpădit, așa că am trăit pe străzi. Am crescut prin Dosul Morii, pe unde e Târgul Vitan, apoi în Sălăjan”, a dezvăluit Florin Chilian.

Recomandări Sub 3% dintre români încap în adăposturile de protecție civilă în cazul unui dezastru. Unele state europene raportează 80%

Reconstituirea primilor ani de viață a căpătat accente dramatice. „Visul copilăriei? Să fiu înfiat! Pe cuvânt. Citeam enorm în copilărie, încă de când nu aveam buletin. Ajunsesem să citesc și cărțile în care te învățau cum să speli toaletele”, a mai mărturisit cântărețul.

A cântat în pușcării

Într-un arc peste timp, neuitând de unde a plecat, Florin Chilian a povestit că a cântat în pușcării de multe ori. „Am fost într-una, de chirpici, de la Tichilești, și le spuneam celor de acolo copii: «Voi sunteți proști că sunteți aici! Nu ești nici copil, nici matur, ci undeva la mijloc. Pe voi v-au prins, eu am avut noroc». Am cântat pe la toate pușcăriile din România. În sistemul acesta de recuperare, de reeducare, trebuia să le arăt oamenilor că poate exista și o altă latură. La Tichilești era un copil care avea un timbru vocal extraordinar, cânta manele. Mi-a zis că e acolo fiindcă a furat lănțișorul unei babe, l-a vândut pe 50 de lei, să iasă cu prietena la suc. «Nu mai bine te duceai într-un bar și-i cântai unuia la ureche și luai banii ăștia corect?». Am înțeles că acum cântă pe la el prin sat, așa că mi-a urmat sfatul”, a mai comentat Florin Chilian.

Recomandări COVID-19 nu devine mai blând cu timpul. Șase mituri despre pandemie, la trei ani de la primul caz

Vali Sterian i-a dat chitara lui Mircea Baniciu

Până să ajungă cu formația Rubin să câștige celebra „Cântarea României”, „o chestie de mândrie”, cum a mărturisit el însuși, Florin Chilian a ajuns să facă o carieră în muzică din cauza unui accident din ciclism. Mai ales că i se pregătea o carieră în acest sport. Un rival i-a tăiat furca de la bicicletă și s-a lovit teribil într-o cursă!

„Am mers îmbrăcat în ghips la un concert al domnului Vali Sterian. Ulterior, peste ani, când am lucrat cu el, s-a supărat, inițial, când m-a surprins acordându-i chitara. Dar mi-a dat prima dată șansa de a mă produce pe scenă. Cu ce chitară? Că n-aveam. L-a întrebat pe Mircea Baniciu dacă mi-o împrumută. Și-a fost de acord! Nu mai vedeam nimic în față, eram într-o altă lume, pe scenă. Acum, se urcă prea ușor pe scenă, sunt mulți care n-au ce căuta să cânte într-o cârciumă. Vali Sterian avea o minte, dacă erai prost, nu puteai sta lângă el!”, a mărturisit Florin Chilian.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocant ce-i spunea Gigi Becali Anamariei Prodan, despre Reghecampf. Impresara nu s-a mai abținut și a spus tot: "Nu voiam să cred așa ceva"

Playtech.ro Imagini BOMBĂ! Kate Middleton, SĂRUTATĂ de un bărbat celebru. Pozele au apărut imediat în presă

Viva.ro Oxi rupe tăcerea despre Antena 1 și Chefi la Cuțite! Imaginile din finală, care nu s-au difuzat la TV: 'Am rămas mască! La montaj...'

Observatornews.ro "Ne este greu să găsim cuvintele potrivite. Vei fi în sufletele noastre pentru totdeauna". Alexandru a murit la doar 22 de ani, într-un accident de muncă în Belgia

Știrileprotv.ro O bătrână de 82 de ani fost arestată pentru că nu și-a plătit factura la gunoi. Care era prejudiciul

FANATIK.RO Panică totală după ce doi părinți au montat o cameră de supraveghere în camera bebelușului. Descoperirea i-a îngrozit

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2022. Balanțele au șansa de a se întoarce la anumite aspirații la care au renunțat vara trecută, din diverse motive

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer