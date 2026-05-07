Cele două capcane în care este prins Donald Trump

Donald Trump este prins în două capcane create de el însuși – una geopolitică și cealaltă internă. Influența Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și refuzul de a se retrage înseamnă că nu poate pune capăt definitiv războiului la un preț militar acceptabil.

Și, pe măsură ce conflictul se prelungește, impactul politic pe care îl are pe plan intern îi restrânge și mai mult opțiunile lui Trump. Cu o rată de aprobare de peste 30%, un preț mediu la benzină de peste 4,50 de dolari pe galon și o opoziție publică în creștere față de război, el nu are spațiu politic pentru a-l purta în continuare.

Așadar, Trump este blocat – o realitate care ajută la explicarea afirmațiilor sale optimiste despre progresul negocierilor de pace și tendința de a anunța sau schimba strategiile militare fără avertismente.

Speranțe pentru un acord de pace

Ultima speranță apărută pentru pace este un memorandum de o pagină negociat acum de SUA și Iran prin intermediul Pakistanului. În cazul unui acord asupra memorandumului, ostilitățile s-ar încheia și ar permite începerea unui termen de 30 de zile în vederea rezolvării punctelor divergente.

Acest lucru s-ar putea potrivi gustului lui Trump pentru simplitate. Dar un document de o pagină, chiar dacă ar fi convenit, pare insuficient pentru a rezolva într-un final problemele apărute între SUA și Iran în aproape o jumătate de secol, mai ales programul nuclear al regimului de la Teheran.

Apoi există cererea Iranului pentru a scăpa de sancțiuni și dorința sa de a profita în continuare de trecerea petrolierelor și a altor nave comerciale prin Ormuz, o strâmtoare pe care a transformat-o în mod într-un avantaj strategic major.

SUA ar trebui să primească joi un răspuns din partea Iranului. Unele surse au declarat că negocierile în curs sunt cele mai apropiate de încheierea războiului.

Totuși, Trump a susținut de mai multe ori în ultimele săptămâni că o „înțelegere” este aproape gata și că Iranul este de acord cu cererile sale, doar că realitatea l-a contrazis pe președintele american.

Confuzie strategică

În SUA, acest război este afectat de o confuzie strategică, schimbări bruște din partea lui Trump și o neînțelegere a felului în care se va termina.

Într-un exemplu, secretarul de stat Marco Rubio a menționat marți aproape în treacăt că operațiunea Furie Epică, declanșată pe 28 februarie, s-a încheiat, după care a petrecut aproape o oră promovând o altă operațiune, Proiectul Libertate, privind escortarea navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Apoi, în câteva ore, operațiunea Proiectul Libertate a fost suspendată. Trump a motivat acestu lucru pe seama faptul că ar favoriza astfel discuțiile de pace. Însă adoptarea și abandonarea rapidă a arătat de fapt multă confuzie.

Niciuna dintre mișcările inițiate brusc și anulate la fel de brusc de Trump nu a reușit să dărâme regimul de la Teheran. Nu există niciun semn de divizare în cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Într-un război pe care conducătorii brutali ai Iranului îl consideră existențial pentru revoluția lor islamică radicală, supraviețuirea este egală cu victoria.

O comparație neadecvată

Oricine speră la o claritate a gândirii din partea comandantului suprem al SUA sau la dovezi ale unui final coerent ar fi dezamăgit de remarcile sale făcute miercuri la Casa Albă în fața unui grup de mame de soldați.

Trump a fost vag și indiferent, minimalizând amploarea unei campanii militare complexe care implică mii de militari americani și zeci de miliarde de dolari.

„Suntem într-o mică încăierare militară. O numesc încăierare pentru că Iranul nu are nicio șansă. Și ne descurcăm incredibil de bine, așa cum am făcut-o în Venezuela”, a spus el.

Este absolut uimitor că, la aproape 70 de zile de la declanșarea războiului din Iran, președintele american îl compară din nou cu cu raidul fulger care s-a soldat cu capturarea lui Nicolas Maduro.

Flexibilitatea și improvizația pot fi puncte forte pentru un președinte. Dar remarcile lui Trump, la limita negării și a ofuscării, nu au sunat ca și cum ar veni de la un lider care știe cum să iasă din acest război, notează CNN.

