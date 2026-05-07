„În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe şine, pe Valea Cascadelor din Capitală. Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital. Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor”, conform ISU București-Ilfov.

Conform STB, pe Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei, un tramvai al liniei 25 a deraiat. Acesta circula pe sensul către CFR Progresul.

„STB informează că, în data de 7 mai, în jurul orei 17:55, pe Strada Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei, un tramvai al liniei 25 a deraiat. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul.

Din primele informații, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susținere a rețelei electrice. În urma incidentului, 6 călători au fost accidentați și au primit îngrijiri medicale”.

În acest context, echipele de intervenție ale STB au fost mobilizate de urgență la fața locului și s-au luat măsuri pentru devierea circulației.

„Echipele de intervenție ale STB au fost mobilizate de urgență la fața locului, fiind luate măsuri pentru devierea circulației și înființarea unei linii navetă 625, între Depoul Militari și Răzoare, pentru preluarea călătorilor. Linia 25 este deviată și circulă pe traseul de bază între CFR Progresul, până la intersecția Bulevardului Timișoara cu Bulevardul Doina Cornea (fostul Vasile Milea), apoi pe un traseu modificat până la Gara Basarab”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE