„În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe şine, pe Valea Cascadelor din Capitală. Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital. Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor”, conform ISU București-Ilfov.

Conform STB, pe Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei, un tramvai al liniei 25 a deraiat. Acesta circula pe sensul către CFR Progresul.

„STB informează că, în data de 7 mai, în jurul orei 17:55, pe Strada Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei, un tramvai al liniei 25 a deraiat. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul.

Din primele informații, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susținere a rețelei electrice. În urma incidentului, 6 călători au fost accidentați și au primit îngrijiri medicale”.

În acest context, echipele de intervenție ale STB au fost mobilizate de urgență la fața locului și s-au luat măsuri pentru devierea circulației.

„Echipele de intervenție ale STB au fost mobilizate de urgență la fața locului, fiind luate măsuri pentru devierea circulației și înființarea unei linii navetă 625, între Depoul Militari și Răzoare, pentru preluarea călătorilor. Linia 25 este deviată și circulă pe traseul de bază între CFR Progresul, până la intersecția Bulevardului Timișoara cu Bulevardul Doina Cornea (fostul Vasile Milea), apoi pe un traseu modificat până la Gara Basarab”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primul partid care demarează procedura pentru suspendarea lui Nicușor Dan și ce spune Constituția despre suspendarea președintelui
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
FOTO | Handbalistele echipei naționale, party în club cu țigări și alcool, alături de directorul tehnic FRH
GSP.RO
FOTO | Handbalistele echipei naționale, party în club cu țigări și alcool, alături de directorul tehnic FRH
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 7 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:51
Rezultatele Loto 6/49 din 7 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
La Iași, un festival de film deschide conversații despre sănătatea mentală. Psihoterapeuta Raluca Bejenariu: „Avem nevoie, în mod intenționat, de contexte reale de întâlnire, aproape ca o prescripție medicală”
Știri România 17:00
La Iași, un festival de film deschide conversații despre sănătatea mentală. Psihoterapeuta Raluca Bejenariu: „Avem nevoie, în mod intenționat, de contexte reale de întâlnire, aproape ca o prescripție medicală”
Parteneri
SURSE Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni. Ce i-a propus Nicușor Dan lui Kelemen Hunor
Adevarul.ro
SURSE Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni. Ce i-a propus Nicușor Dan lui Kelemen Hunor
Propunere pentru schimbarea Stadionului Ghencea la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: ”Să fie ca la Bayern Munchen”
Fanatik.ro
Propunere pentru schimbarea Stadionului Ghencea la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: ”Să fie ca la Bayern Munchen”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Corbii" s-au întors în Superliga
"Corbii" s-au întors în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Imagini în premieră. Gabi Tamaș, trimis pentru prima dată la duelul pentru eliminare la Survivor România 2026
Exclusiv
Stiri Mondene 18:17
Imagini în premieră. Gabi Tamaș, trimis pentru prima dată la duelul pentru eliminare la Survivor România 2026
Ce spun artiștii din România despre prețul din piețe al cireșelor: „Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:23
Ce spun artiștii din România despre prețul din piețe al cireșelor: „Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
ObservatorNews.ro
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
GSP.ro
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Care este probabilitatea unui nou record al cursului euro în raport cu leul?
Mediafax.ro
Care este probabilitatea unui nou record al cursului euro în raport cu leul?
Kelemen Hunor este îndoliat! Fondatorul UDMR, Gyula Vida, s-a stins din viață la 94 de ani
KanalD.ro
Kelemen Hunor este îndoliat! Fondatorul UDMR, Gyula Vida, s-a stins din viață la 94 de ani

Politic

Primul partid care demarează procedura pentru suspendarea lui Nicușor Dan și ce spune Constituția despre suspendarea președintelui
Politică 18:07
Primul partid care demarează procedura pentru suspendarea lui Nicușor Dan și ce spune Constituția despre suspendarea președintelui
Ilie Bolojan a dezvăluit cum a acceptat PNL alianța cu PSD în 2021, când Florin Cîțu conducea partidul: „Puţini au ridicat mâna, ruşinaţi”
Politică 15:19
Ilie Bolojan a dezvăluit cum a acceptat PNL alianța cu PSD în 2021, când Florin Cîțu conducea partidul: „Puţini au ridicat mâna, ruşinaţi”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Victorie definitivă și neașteptată pentru Horațiu Potra într-unul dintre dosarele grele deschise pe numele său. De ce răsuflă ușurat apropiatul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Victorie definitivă și neașteptată pentru Horațiu Potra într-unul dintre dosarele grele deschise pe numele său. De ce răsuflă ușurat apropiatul lui Călin Georgescu
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea