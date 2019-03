În prezent, Anca Ciota are o siluetă de invidiat, însă până să ajungă în acest punct a trecut prin clipe de coșmar. O lungă perioadă, prezentatoarea a cântărit cu 20 de kilograme peste cât are acum. A suferit de bulimie și lupta ca să scape de această tulburare de alimentație a fost un grea.

„Am fost grăsuță dintotdeauna, dar nu m-am simțit complexată. Aveam în jur de 70 și ceva de kilograme. Când am început să mă apropii de 30 de ani, am avut un declic și, deodată, nu-mi mai plăcea ce văd în oglindă. Mi-au trecut tot felul de gânduri negre prin cap: că mă părăsește iubitul pentru una mai bună, că n-o să avansez la job pentru că arăt imensă pe TV etc”, a mărturisit Anca, pentru Libertatea.

Frumoasa prezentatoare a intrat cu adevărat în impas atunci când a venit momentul să îmbrace rochia de mireasă.

„Îmi doream să arăt bine. Spre norocul meu, am avut o antrenoare personală. Împreună cu ea am început să mă transform. Adevăratul calvar a fost în mintea mea. Am trecut prin toate etapele: mergeam ore întregi la sală, dar mâncam prost sau nu mâncam suficient, apoi am ajuns să mănânc toate prostiile, pe care după aia le vomitam. Da, vomitam tot ce mâncam, pentru că altfel mă simțeam vinovată! Seara, mai ales, când eram singură în casă, începeam să mănânc și nu mă mai puteam opri. Îmi spuneam că pot să fac asta, atâta vreme cât după, «elimin». Pe principiul: dacă mănânc și nu mă vede nimeni, nu se pune”, își aduce aminte, cu regret, tânăra.

Între timp, Anca Ciota a învățat cât și cum trebuie să mănânce, cât să se antreneze și mai ales când să se odihnească, reușind astfel să scape de mai bine de 15 kilograme. Faptul că a reușit să găsească un echilibru între sală și alimentație o face să aibă silueta la care în urmă cu câțiva ani nici nu îndrăznea să viseze.

